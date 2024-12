Mihai Tirică prezintă o expoziție retrospectivă, în plină “toamnă” artistică

Președintele Asociației Artiștilor Plastici “Alexandru Șainelic”, Mihai Tirică, a fost sărbătorit în această lună, la aniversarea a 60 de ani. I-au fost alături membrii asociației, familia și prietenii. Pentru a marca momentul aniversar, Mihai Tirică și-a expus lucrările într-o expoziție retrospectivă, intitulată “Este toamna mea”. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de momente de poezie și muzică folk. Pentru că este o perioadă de minivacanță de sărbători, expoziția artistului Mihai Tirică rămâne deschisă la Biblioteca Județeană și în primele zile din 2025, pentru a putea fi admirată de cei interesați.

“E o zi deosebită pentru mine. Împlinesc 60 de ani. Am stat și m-am uitat și parcă am avut o senzație că totuși nu am stat degeaba în ultimii 35 de ani. Ceea ce vedeți aici e rodul muncii din ultimii 35 de ani. E o expoziție retrospectivă cu 7 perioade importante din viața mea. Se pot și distinge cromatic și tehnic”, a punctat Mihai Tirică.

Despre expoziția lui Mihai Tirică a vorbit Ghiță Mureșan, finalist de doctorat la Timișoara și care se pregătește să devină critic de artă.

“Spunea Kant cum că facultățile sufletului sunt 3: facultatea de cunoaștere, de plăcere și neplăcere și facultatea dorinței. Ce anume le leagă pe aceste 3 este subiectivismul. Immanuel Kant este capacitatea noastră de a înțelege lumea întreagă bazată pe istoria pe care o avem, pe educația pe care ne-am format-o, pe experiența de viață și locul unde ne aflăm în această viață. Dacă stăm să ne uităm la maniera lucrărilor se vede clar că este o expoziție retrospectivă”, a adăugat Ghiță Mureșan.

În expoziția retrospectivă se poate observa evoluția artistului plastic: de la peisaje relative simple până la lucruri mult mai abstracte cum ar fi prezentarea satului maramureșean sau a satului absolut. “Mihai Tirică vine și ne prezintă un tur din satul maramureșean în forme din ce în ce mai rafinate și mai simplificate astfel încât lasă doar esența în combinații cromatice interesante, frumoase și calde, combinații cromatice care nu sunt altceva decât o expresie a sufletului său și a exuberanței de care dă dovadă și a bucuriei de a trăi. Mihai Tirică este un personaj care radiază energie pozitivă care exact ca o cometă ce trece pe cerul nopții lasă în urmă lumină. Acest mesaj pe care îl transmite Mihai Tirică din spatele lucrărilor este o reflexie a modului său de viață. Arde ca o flacără, trăiește intens, cu bucurie și această bucurie o împărtășește tuturor”, a adăugat Ghiță Mureșan.