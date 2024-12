Ordonanța trenuleț – proiect: Pensiile rămân înghețate o perioadă, salariile bugetarilor la fel

Pensiile vor rămâne la același nivel până la aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2025, conform unui draft al Ordonanței Trenuleț 2024, obținut de Hotnews.

Astfel, valoarea punctului de referință se menține la 81 lei. Pentru bugetari, salariile și sporurile vor fi înghețate până apare bugetul pe anul viitor, iar aceștia nu vor mai beneficia de vouchere de vacanță.

Ordonanța Trenuleț este acum în lucru la Ministerul Finanțelor, fiind așteptată constituirea noului guvern pentru adoptarea ei.

Principalele modificări din Ordonanța trenuleț:

1. Salariile bugetarilor vor fi înghețate până la adoptarea Legii plafoanelor, iar sporurile acestora vor fi înghețate la nivelul lunii decembrie 2024, pe tot parcursul anului viitor.

2. La fel ca în 2024, munca suplimentară va fi compensată cu timp liber.

3. Nu se vor mai acorda vouchere de vacanță bugetarilor pe tot parcursul anului 2025. Măsura este valabilă și pentru Radioul public și TVR, care nu vor mai putea acorda din fondurile acordate de la bugetul de stat nici bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă. TVR și Radioul public nu vor mai putea da angajaților premii ori plata orelor suplimentare.

4. Pentru concediul de odihnă aferent anului 2025, personalul militar, polițiștii, inclusiv cei din penitenciare nu vor beneficia de decontarea serviciilor turistice. În cazul acestora, compensațiile lunare pentru chirie care nu fac parte din solda lunară ori salariu se vor menține la nivelul din decembrie 2024.

5. Instituțiile publice vor trebui să finanțeze salariile din fondurile publice astfel încât să se încadreze în limitele aprobate prin buget. Cu alte cuvinte, nu vor mai putea angaja oameni. Nu se vor mai organiza concursuri pentru ocuparea posturilor publice.

6. Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive care au ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială pentru bugetari va fi eșalonată: • 5% în primul an de la data la care hotărârea devine executorie • 10% în al doilea etc. Procedura de eșalonare se va aplica și pentru dobânzile aferente acelor sume.

7. În 2025, instituțiile și autoritățile publice nu vor mai putea acorda indemnizații la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de muncă/serviciu ori la trecerea în rezervă.

8. O serie întreagă de indemnizații se mențin la nivelul din 2024, cum ar fi cele pentru persoanele persecutate politic în comunism, cele pentru invalizi, veterani de război, văduve de război, cele acordate membrilor Academiei Române, Academiei Oamenilor de Știință din România, Academiei de Științe Medicale din România.

9. Rentele viagere pentru sportivi se mențin la nivelul lunii decembrie 2024.

10. Autoritățile publice nu vor putea cumpăra mașini și mobilier în 2025. Practic, se aplică aceeași ordonanță din 2023, care are și multe excepții.

11. Se amână înființarea Agenției pentru Calitatea marketingului Produselor Agroalimentare până la 1 ianuarie 2026.

12. Acordarea mierii de albine pentru preșcolari rămâne suspendată și în 2025.

13. Pensiile speciale pentru primari și șefi de consilii județene se amână pentru 2026 (tot aici sunt incluse posturile de viceprimar, președinte al consiliului județean și vicepreședinte al consiliului județean)

14. Legea privind statutul personalului profesionist operativ din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență se suspendă până la 1 ianuarie 2026.

15. Termenul pentru înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier se prorogă până la 31 decembrie 2025.

16. Cuantumul minim al burselor elevilor pentru anul școlar 2025-2026 va fi următorul: • bursă de merit – 450 lei/lună • bursă de reziliență – 300 lei/lună • bursă socială – 300 lei/lună • bursă tehnologică – 300 lei/lună. Prin urmare, nu va fi nicio modificare, cuantumul burselor fiind același și acum.

17. Se blochează angajările, salariile și cheltuielile salariale la institutele de cercetare care sunt pe pierderi.

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare care au înregistrat profit în anul precedent pot majora cheltuielile de personal realizate în anul precedent, în limita unui indice de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat care să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii.

NOTĂ: Având în vedere că Guvernul nu mai poate da ordonanțe de urgență, misiunea va reveni viitorului guvern, dacă va fi învestit până la 1 ianuarie 2025.