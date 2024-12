Se va restaura Școala româno-germană din Vișeu de Sus

Lucrări ample de restaurare și modernizare a unei instituții educaționale din Vișeu de Sus vor avea loc, cel mai probabil, începând de anul viitor, printr-un proiect substanțial finanțat din fonduri nerambursabile.

”Prin intermediul Programului Național de Investiții numit Școli sigure și sănătoase, derulat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, am reușit obținerea sumei de 58.180.390 lei (aproximativ 12 milioane euro) pentru renovarea integrală a Școlii Profesionale Româno-Germane (fosta Școala nr. 1 – strada Tudor Vladimirescu nr. 2). Nu vorbim doar de o renovare energetică, ci de ample lucrări de consolidare și modernizare. La finalul proiectului, vom vorbi de o unitate de învă­ță­mânt nouă, la standarde cu adevărat europene, la care am tânjit de mult timp și pentru care am muncit încă de acum 8-10 ani. În perioada următoare, vor fi câteva etape preliminare (elaborare proiect tehnic, organizare proceduri de achiziție etc), dar avem toată încrederea că în a doua jumătate a anului viitor, vom da startul lucrărilor” – a spus primarul Vasile Coman.