În timp ce colindăm, alţii fac treabă. Mică, mare, care-cum

Aveam nevoie de o binemeritată pauză de la furtuna politică şi socioeconomică ce vâjâie prin ţară. Nu, n-a plecat, e aici, dar aveam nevoie de ler. Care a reuşit să se umple de ler, să fie sănătos. Vine Anul Nou şi şterge tot…cele bune să se-adune/Cele rele să se spele. Aşa…şi speraţi?

Numai că, de când am intrat în relaxarea de sărbători, s-a întâmplat o mulţime de treburi. “Pe sub radar”, cică. Unele bune, deci să se adune! Una caldă, una rece, da? Iohannis a scăpat porumbelul şi a zis că în cazul campaniei şi a alegerilor controversate, a avut “sprijin consistent de la partener strategic”, adică nu şi-a băgat coada doar rusul…nu? Şi dacă tot s-a activat presa serioasă, aflăm cum se face o suveică profi, ca la carte.

Real Time Energy Tracker al Agenţiei Internaţionale a Energiei ne arată, pe 16 decembrie, că Republica Moldova importa 0,50 GWh din România şi exporta din ea 0,37 GWh în Ucraina. Dar România la rândul ei cumpără de la Ucraina, în aceeaşi zi, cei 0,37 GWh. Şi acum, preţurile…noi îl dăm fraţilor cu 90 euro/MWh, ei îl dau ucrainenilor cu 147,15 euro/MWh, iar noi îl recumpărăm cu 127,89 euro. Da? Suveică, suveică.

Altă ştire, aparent fără legătură, spune că una din companiile de băieţi deştepţi de intermediere e a unui fost general SIE, împreună cu doi foşti şefi Electrica. Avem însă şi o veste bună, România se pregăteşte să reia producţia internă de uraniu, 300 hectare de teren din Feldioara au fost concesionate de Nuclearelectrica, pentru viitoarele exploatări. Pe de altă parte, va fi pentru cine face energie ieftină… avem în acest moment 4,9 milioane de pensionari, din care un milion sub vârsta de pensionare şi abia începe să intre la odihnă generaţia decreţeilor.

Dar să revenim la cele bune. Chiar autohtone! Muzeul nostru de istorie a vernisat expoziţia “Sălniţa-Custura Cetăţelei”, ce dovedeşte urme de locuire din Epoca Bronzului, de acum 3.500-2.500 ani înainte de Hristos. Apoi, urme de locuire medievală din secolele 13-14. Avem prima peşteră din Maramureş cu urme de locuire preistorică! Bravo! Şi tot de bine, cartea de bucate scoasă de harnicii muzeografi sigheteni, care au bătut Valea Vişeului adunând reţete vechi româneşti, ucrainene, maghiare, ţipţereşti, în volumul “Din bucătăria bunicii”. Dar să nu ne bucurăm prea repede de normalitate…

Avem un candidat proeuropean, care a stat 8-10 ani acasă, pe banii nevestei. Din declaraţia de avere a Adinei Vălean, comisar european, în 2021, ea aducea acasă 254.997 euro, el…zero! La fel în 2023, ea 269.505 euro, el tot zero. Şi avem un prim-ministru care iar a zis că “ne face” şi ne-a arătat de Crăciun pe TikTok facturi Nordis, care sunt evident NU din 2022, ci din 2023-2024, conform asigurării şi cursului valutar. Încă o minciună, a 5-a probabil, pe acelaşi subiect. Cică SRI şi SIE au informat că Rusia ar fi implicată în preluarea EON de către maghiarii MVM. Că doar n-a venit Orban să tăiem împreună panglica Schengen…din iubire de România. Şi n-au dat cu 200 milioane euro în plus faţă de preţul real de 100-120 milioane euro oferit de alţi doritori.

În fine, ce ne doare direct. Programul fiscal al noului Guvern vorbeşte de TVA de 21%. Ceea ce va duce la scumpiri majore. Comisia Europeană a suspendat plăţi de 53 milioane euro din PNRR pentru România, la scurt timp după povestea cu EON/MVM… Şi iar una de la noi, doar că nu ştim dacă este caldă sau rece: consultanţii de marcă Sotheby’s vând în Botiza – Maramureş o proprietate de 94 hectare, cu 4 case tradiţionale şi şură, reabilitate, modernizate. Suntem? Existăm? Am fost şi-om fi? Mai vedem… LA MULŢI ANI, până una-alta!