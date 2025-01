Someşul pulsează de viaţă

Încă un an în care o parte din păsăretul migrator a decis să nu migreze spre ţări mai calde.

Am revăzut lebedele la clasicul lor loc, pe balta de la Ariniş, căutând un loc unde nu a îngheţat apa, dar am văzut lebede plutind graţios și pe Someş. Acelaşi râu pe care, în acest moment, dincolo de deja obişnuitele egrete, iernează sute-mii de raţe sălbatice. În anume locuri, pot fi văzute populând efectiv râul. Mai rar pot fi văzuţi mult blamații cormorani, care aparent au ales să migreze totuşi în această iarnă.