Zece noi proiecte la Coroieni

Comuna Coroieni începe zilele acestea lucrarea la suplimentarea debitelor pentru rețeaua de apă plus rețea nouă de canalizare pentru satele Coroieni, Drăghia, Baba.

La un foraj, a ieșit apă sulfuroasă, se caută altă sursă, sunt pregătite alte surse de ape de suprafață. Pe de altă parte, primăria are zece proiecte în total pe diferite forme de finanțare, de la mobilier școlar, la câmp de fotovoltaice, la monitorizare video etc. Dar cel mai important, ne spune edilul Gavril Ropan, e că s-a asigurat tot anul cu proiecte de făcut, dar mai ales cu cofinanțarea acelor proiecte, cu bani puși deoparte în fondul de rulment. Tocmai ca să se poată face acele investiții.