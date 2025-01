Problemele financiare i-au împins să accepte propunerea finlandezilor

După cum bine se ştie, Clubul Sportiv Minaur Baia Mare a acceptat ca cele două jocuri cu finlandezii de la BK-46, din turul III al EHF European Cup, să se joace în Finlanda, urmând ca adversarul echipei noastre să suporte absolut toate cheltuielile acestei duble. Disputele se vor desfăşura la Karis vineri, 21 februarie, de la ora 18, respectiv sâmbătă, 22 februarie, de la ora 15.

Această veste nu le-a picat deloc bine suporterilor băimăreni, care au atacat decizia conducerii clubului pe reţelele de socializare. Însă cum anticipa toată lumea, motivul adevărat al acestei decizii are legătură cu partea financiară a clubului băimărean, care se confruntă cu reale probleme la toate secţiile, iar atunci a preferat să accepte propunerea formaţiei din Finlanda.

“Inițial, conducerea clubului Minaur a propus scandinavilor să joace ambele partide în Baia Mare, variantă neagreată de finlandezi. Apoi s-au purtat negocieri pentru disputarea jocurilor conform programării, s-a propus și o reciprocitate, pentru ca în ultimă instanță finlandezii să propună disputarea ambelor partide acolo, asumându-și cheltuielile cu organizarea jocurilor, cazare, masă și transport pentru delegația Minaur (costuri in extenso undeva la 30.000 Euro).

Prioritatea principală a conducerii în momentul de față o reprezintă stabilitatea financiară a clubului. În concluzie, am acceptat varianta propusă de clubul finlandez. Această variantă reprezintă din punct de vedere economic cea mai eficientă variantă de a aduce clubul într-o situație financiară cum toți băimărenii și-o doresc”, este comunicatul emis pe site-ul clubului, csminaur.ro.

CS Minaur Baia Mare a ajuns în optimile EHF European Cup după ce a eliminat în turul II echipa Beykoz BLD SK (Turcia) cu scorul general 91-69, în urma a două victorii obţinute în Sala sporturilor ”Lascăr Pană”, și a trecut ulterior de KH Rahoveci (Kosovo) cu scorul general 73-71. Finlandezii au eliminat în turul II echipa SKKP Handball Brno (Cehia) cu scorul general 70-52, iar în 16-imi au dispus de MSK Povazska Bystrica (Slovacia) cu scorul general 65-54.