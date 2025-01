În Ruscova se lucrează iar la sala de sport, la centrul de permanență

Comuna Ruscova a reușit să repornească lucrările la sala de sport cu finanțare CNI, la fel la centrul medical de permanență, ce are două finanțări diferite. Primarul Ioan Turcsin spune că mai are în lucru două stații de încărcare mașini electrice, în pregătire un parc fotovoltaic de 108 KW/h, dar se lucrează și la reabilitarea corpului B al școlii, o eficientizare energetică, ce se va continua apoi cu lucrări la celălalt corp. La final, se intră în clase noi nouțe, cu mobilier și tehnică IT deja venite, prin PNRR.