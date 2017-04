Implicarea societăţii VITAL în acţiunea de ecologizare a barajului Strâmtori-Firiza

Desfăşurată în data de 1 aprilie, la iniţiativa şi sub coordonarea Gărzii Ecologice Baia Mare, acţiunea de ecologizare a malurilor lacului de acumulare Strâmtori-Firiza a avut o susţinere substanţială din partea unor entităţi implicate în astfel de activităţi, un aport deosebit aducându-şi angajaţii SC VITAL-SA, atît prin sprijin logistic, cât şi prin prezenţa voluntară a 30 de angajaţi la acţiunea propriu-zisă.

Cu acest prilej a fost adunat gunoi menajer constând, în principal, din peturi şi materiale textile, care a fost colectat în 20 de saci.

Participarea reprezentanţilor SC VITAL-SA la acţiuni care vizează protecţia mediului (nu a lipsit de la evenimentele „Let`s do it”, zilele Mondiale ale Mediului şi Apei, a Calităţii şi Monitorizării Apei etc.) nu este întâmplătoare. Prin profilul activităţii, politicile de mediu promovate de societate cât şi prin ataşamentul sincer faţă de mediu, VITAL a dat, încă o dată, dovada implicării ei în viaţa cetăţii, fiind o prezenţă activă şi constantă şi în acest domeniu, logo-ul VITAL „Zi de zi alături de tine” ilustrând cu elocvenţă acest aspect.