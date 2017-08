Doi maramureşeni, la antrenamentele naţionalei Under 15

Peste 130 de copii au participat la o tabără de selecţie pentru formarea naţionalei Under 15 a României. Printre aceştia au figurat şi cinci copii din Maramureş. Ionuţ Pop (mijlocaş central) şi Bogdan Jeler (atacant) au fost reţinuţi pentru o săptămînă de antrenamente cu selecţionerul Adrian Văsâi.

Cinci jucători din Maramureş, de la Plimob Sighetu Marmaţiei şi ASF Kiss Baia Mare, au participat la tabăra de selecţie de la Tărlungeni, organizată în vederea formării reprezentativei României la categoria de vîrstă Under 15 (selecţioner, Adrian Văsâi). Este vorba despre Ionuţ Pop (mijlocaş central) şi Vlad Bicuschi (atacant) de la Plimob Sighetu Marmaţiei, respectiv despre Paul Coza (mijlocaş central), Florin Balha (mijlocaş ofensiv) şi Bogdan Jeler (atacant) de la ASF Kiss Baia Mare.

La selecţia organizată de Departamentul de Scouting al FRF, condus de Ion Geolgău, au participat în total 136 de copii. Aceştia au fost împărţiţi în 8 echipe, care s-au duelat în partide formate din trei reprize a cîte 25 de minute. Fiecare jucător a beneficiat de acelaşi timp de joc, pentru a avea fiecare şanse egale de a se face remarcat. După primele trei zile de selecţii, în tabără au rămas 50 de copii, printre aceştia figurînd şi doi copii din Maramureş: Ionuţ Pop (mijlocaş central) şi Bogdan Jeler (atacant). Micii fotbalişti selectaţi participă pînă sîmbătă la antrenamente coordonate de Adrian Văsâi, la Tărlungeni. Cei care au fost trimişi deja acasă rămîn monitorizaţi de către referenţii zonali ai FRF şi pot fi oricînd convocaţi la naţională.

La acţiunea din Tărlungeni au participat Mihai Stoichiţă – preşedinte al Comisiei Tehnice din cadrul FRF, dar şi alţi membri ai acesteia – Dumitru Dumitriu, Ionel Augustin, Dumitru Moraru, Miodrag Belodedici -, precum şi antrenorii celorlalte loturi naţionale (Florin Bratu, Adrian Boingiu şi Daniel Mogoşanu) plus scouterii şi referenţi FRF din toată ţara (inclusiv Emil Kemenes – referentul FRF în Maramureş).