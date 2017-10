Miercuri, 11 octombrie 2017, zeci de băimăreni au avut, timp de câteva ore, o altă perspectivă asupra vieţii de părinte, în compania educatorului parental Meda Morariu. Găzduit de Centrul Multifuncţional Rivulus Pueris, evenimentul ”Ce faci când nu mai ştii ce să faci cu copilul tău?” a trecut în revistă câţiva factori care influenţează modul în care părinţii îşi cresc copiii şi cum apar ei prin ochii copiilor.

Dialogul condus de Meda Morariu a avut la bază principiile metodei „Cercul Siguranţei”, metodă creată de trei psihoterapeuţi americani, care au reuşit să scoată din paginile publicaţiilor de specialitate rezultatul a trei decenii de cercetări şi să le aducă mai aproape de cei care au cea mai mare nevoie de ele – părinţii, dascălii, bonele etc.

Meda Morariu – facilitatorul evenimentului: ”Comportamentul în sine este o formă de comunicare pe care copilul se aşteaptă ca părinţii să o înţeleagă şi să-i răspundă adecvat. Când nu se întâmplă aşa, se ajunge la lipsa conectării în relaţia părinte-copil, îl lasă pe copil singur, descurajat, fără direcţie, copleşit de emoţii, tânjind după confort şi siguranţă. De multe ori nu reuşim să decodificăm ce ne transmit cei mici şi ne trezim într-un tobogan emoţional în care ne întrebăm adesea unde greşim?

Cercetările demon­strează că Siguranţa se poate învăţa, în ciuda faptului că e greu de descris, iar Programul Cercul Siguranţei pentru Părinţi reuşeşte acest lucru într-o manieră cu care părinţii din România şi din toată lumea rezonează continuu. Rolul meu este să-i ghidez pe părinţi pe drumul către un parentaj conştient. Odată pătruns înţelesul Cercului Siguranţei, părintele găseşte singur de cele mai multe ori soluţia potrivită pentru fiecare dificultate în parte. Şi când se întâmplă să greşească, îşi aminteşte că cel mic are nevoie ca el să fie un părinte suficient de bun şi că niciodată nu e prea târziu pentru asta!

La finalul întâlnirii, care datorită discuţiilor libere s-a prelungit cu o oră peste cele două prevăzute, părinţii şi-au exprimat entuziasmul şi plăcerea de a participa la seminar:

Imola O. – mămică de copii de 6 şi 3 ani: ”M-a impresionat acest seminar prin faptul că într-o atmosferă relaxantă şi plăcută am înţeles de ce este atât de important să-mi schimb perspectiva în relaţia cu copiii”. Melinda R. – mămică de 4 ani: ”Cel mai mult mi-a plăcut modul de abordare şi expunere a temei «Ce faci când nu mai ştii ce să faci cu copilul tău», faptul că a fost un seminar interactiv şi nu în ultimul rând că am auzit multe idei pentru a deveni «un părinte suficient de bun»”. Gabriela L. – mămică de 11 luni: ”Am apreciat foarte mult că s-au abordat deschis anumite aspecte din relaţia părinte – copil”. (i.m.)