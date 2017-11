Gala laureaţilor în cadrul celei de-a VII-a ediţii a festivalului-concurs de romanţe „Poveste de toamnă” a fost un spectacol elegant. Atmosfera romanţată a fost completată de momentele coregrafice pregătite de Ansamblul folcloric naţional Transilvania, tangoul şi valsul stârnind amintiri, nostalgii şi încântare în rândul spectatorilor prezenţi la Teatrul municipal din Baia Mare. Amfitrionii celor două serie de romanţe au fost Iuliana Dăncuş şi Andrei Ansary.

Membrii juriului (tenorul Alexandru Mânzat, soprana Bianca Ionescu şi tenorul Vlad Miriţă) au constatat că nivelul concurenţilor a fost ridicat. Interpreta japoneză Ato Sumi, premiată şi ea, a mărturisit că este pentru prima dată când a cântat în limba română. Ato Sumi a interpretat „Ciobănaş cu trei sute de oi”, apoi la provocarea dirijorului Eduard Albina a interpretat romanţa şi în limba japoneză.

În acest an, Marele Premiu a rămas în Baia Mare. Câştigător a fost tânărul Tudor Bărbos, o prezenţă scenică deosebită, care a smuls ropote de aplauze de la apariţie. „Am urcat pe scena teatrului în clasa a IV-a, atunci am cântat muzică populară, am avut multe emoţii. Acum am la fel de multe emoţii. Pentru mine acest concurs a fost un examen. Dincolo de a-mi dovedi calităţile artistice, a trebuit să nu-mi fac de ruşine familia”, a spus Tudor Bărbos (fiul soliştilor de muzică populară Andrei şi Margareta Bărbos), imediat după decernarea premiului.

Au urmat recitalurile membrilor juriului: Alexandru Mânzat, Vlad Miriţă şi Bianca Ionescu i-au purtat pe cei prezenţi prin acordurile romanţelor, vor­bind prin cântec despre viaţă, iubire, amintiri. Pe scenă a urcat şi câştigătoarea de anul trecut, Gabriela Şeicaru Iuga. Premiile festivalului: Premiul Titus Perşe: Vasile Toporceanu. Premiul Tânăra Speranţă: Paula Coteţ. Premiul Opera Grup Project: Andrei Petruş. Menţiune 2: Antonela Şofineţ Lungu (Baia Mare). Menţiune 1: Mariana Filipescu (Câmpulung, Argeş). Premiul III: Aurel Neamţu (Iaşi). Premiul II: Ion Ioniţă (Bucureşti). Premiul I: Ato Sumi (Japonia). Marele Premiu: Tudor Bărbos (Baia Mare).