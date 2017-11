Noutăţi IT în Maramureş

Ajuns la a III-a ediţie, „Innovation IT”, organizat de One-IT, eveniment de referinţă regională pe segmentul IT, a avut loc joi, 16 noiembrie 2017, la Eurohotel Baia Mare, şi a găzduit 130 de invitaţi de seamă, parteneri fiind: Bitdefender, Xerox, Acer, HP, Logitech, Dell, Microsoft, TP-Link, AOC, Philips, Camelleon, Spacer, Transart, Fortinet şi Ruckus.

O întreagă echipă de specialişti a prezentat soluţiile şi beneficiile pe care o companie le poate obţine în eficientizarea afacerii ca urmare a integrării inovaţiilor din domeniul IT.

Nicolae Onţiu, director general, afirma: „Am sărbătorit împreună cu clienţii noştri cei 14 ani de activitate pe care i-am împlinit anul acesta”. Ionela Chilut a subliniat importanţa protecţiei datelor împotriva atacurilor cibernetice şi obligativitatea firmelor de a respecta GDPR, noul set de reguli ce reglementează confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal, stabilite de către Comisia Europeană. Irina Zlate a prezentat „Echipamentele ACER Business – soluţia completă” pentru echipamente fiabile. O prezentare interactivă a avut Dana Chibac: „Soluţii Small Business TP-Link”. Valentin Guran a pus accent pe fiabilitatea echipamentelor dedicate sectorului business. Bogdan Stratula şi Raluca Boncea au prezentat tehnologii şi echipamente noi: aplicaţia Xerox® Easy Translator Service traduce rapid documentele scanate.

Programul s-a încheiat cu o cină festivă şi un moment artistic. ONE-IT este furnizor de servicii şi produse IT: laptopuri, PC-uri, servere, printing, reţelistică, securitate IT şi oferă soluţii IT personalizate pentru mediul de afaceri. (g.m.)