Feminin. Campionatul Gimnaziilor. Turneul final se joacă în 25 mai

În 25 mai, de la ora 9.00, Şcoala „Vasile Alecsandri” din Baia Mare va găzdui turneul final al Campionatului Gimnaziilor – ediţia 1. Participă echipele şcolilor Băiţa de sub Codru, Bârsău de Sus, Şomcuta Mare, Cicârlău, nr. 12 şi nr. 18 din Baia Mare.

„Fotbalul, «Materie» pentru Elevele de Gimnaziu din Maramureş”, este cel mai recent proiect al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Maramureş. În cadrul acestuia, 13 echipe au participat la prima ediţie a Campionatului Gimnaziilor, destinat echipelor şcolare formate din eleve de gimnaziu. Cele 13 echipe au fost împărţite în trei grupe:

• Grupa I: 1. Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Fărcaşa; 2. Şcoala Gimnazială Sălsig; 3. Şcoala Gimnazială Bicaz+Oarţa+Băseşti; 4. Şcoala Generală Băiţa de sub Codru; 5. Şcoala Gimnazială Bârsău de Sus.

• Grupa II: 1. Şcoala Gimnazială Cicârlău; 2. Şcoala Gimnazială Satulung; 3. Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Şomcuta Mare; 4. Şcoala Gimnazială Ilba.

• Grupa III: 1. Şcoala Gimnazială Baia Sprie; 2. Şcoala Gimnazială nr. 18 Baia Mare; 3. Şcoala Gimnazială „Ion Popescu de Coaş”; 4. Şcoala Gimnazială dr. Victor Babeş (12) Baia Mare.

• Rezultate înregistrate la turneele din grupe • Grupa I: Sălsig – Bicaz+Oarţa+Băseşti 0-3; Fărcaşa – Sălsig 3-0; Fărcaşa – Bârsău de Sus 1-2; Bicaz+Oarţa+Băseşti – Băiţa de sub Codru 2-2; Sălsig – Băiţa de sub Codru 0-1; Bârsău de Sus – Băiţa de sub Codru 1-0; Fărcaşa – Bicaz+Oar­ţa+Bă­seşti 2-0 (turneul 1); Bârsău de Sus – Bicaz 2-0; Fărcaşa – Băiţa de sub Codru 0-3; Sălsig – Bârsău de Sus 0-4; Fărcaşa – Sălsig 3-0; Bicaz – Băiţa de sub Codru 0-4; Fărcaşa – Bârsău de Sus 0-0 (turneul 2); Sălsig – Băiţa de sub Codru 0-7; Fărcaşa – Bicaz+Oarţa+Băseşti 1-0; Bicaz+Oarţa+Băseşti – Sălsig 5-0; Bârsău de Sus – Băiţa de sub Codru 1-2; Fărcaşa – Băiţa de sub Codru 1-2; Bârsău de Sus – Bicaz+Oarţa+Băseşti 1-0; Sălsig – Bârsău de Sus 0-2 (turneul 3). • Grupa II: Cicârlău – Ilba 4-0; Satulung – Şomcuta Mare 1-2; Ilba – Şomcuta Mare 0-1; Cicârlău – Satulung 1-1; Satulung – Ilba 1-0; Şomcuta Mare – Cicârlău 1-0 (turneul 1); Ilba – Cicârlău 3-0; Satulung – Ilba 1-2; Şomcuta Mare – Satulung 0-0; Cicârlău – Satulung 0-1; Şomcuta Mare – Cicârlău 4-0; Ilba – Şomcuta Mare 0-1 (turneul 2). • Grupa III: Baia Sprie – Şcoala 12 0-1; Şcoala 18 – Coaş 2-0; Baia Sprie – Şcoala 18 0-2; Coaş – Şcoala 12 0-1; Baia Sprie – Coaş 0-1; Şcoala 18 – Şcoala 12 0-0 (turneul 1); Şcoala 18 – Coaş 2-0; Coaş – Şcoala 12 0-0; Şcoala 18 – Şcoala 12 0-0; Baia Sprie – Şcoala 12 0-3; Baia Sprie – Şcoala 18 0-3 (omologat la „masa verde”), Baia Sprie – Coaş 0-3 (omologat la „masa verde”) (turneul 2).

În urma acestor rezultate, la turneul final, s-au calificat echipele şcolilor Băiţa de sub Codru, Bârsău de Sus, Şomcuta Mare, Cicârlău, nr. 12 şi nr. 18 din Baia Mare. Acestea au fost împărţite în două grupe: Băiţa de sub Codru, Şomcuta Mare şi Şcoala nr. 12 formează Grupa A; Şcoala nr. 18, Bârsău de Sus şi Cicârlău compun Grupa B. Turneul final va avea loc la Şcoala „Vasile Alecsandri” din Baia Mare, în 25 mai, începînd cu ora 9.00. Programul meciurilor: Meci 1, Şomcuta Mare – Şcoala nr. 12; Meci 2, Bârsău de Sus – Cicârlău; Meci 3, Băiţa de sub Codru – Şomcuta Mare; Meci 4, Şcoala nr. 18 – Bârsău de Sus; Meci 5, Şcoala nr. 12 – Băiţa de sub Codru; Meci 6, Cicârlău – Şcoala nr. 18.

Echipele clasate pe locul doi al fiecărei grupe vor juca finala mică, iar echipele clasate pe locul întîi îşi vor disputa finala mare. Pentru locurile 5 şi 6, clasamentul se va face după numărul de puncte obţinute în grupe. Toate echipele care au dus la bun sfîrşit competiţia vor primi din partea AJFMM diplome de participare, iar în baza parteneriatului AJFMM cu Alexandrion Group şi Fundaţia Alexandrion vor primi mingi. Primele trei clasate vor fi răsplătite şi cu cupe. Se vor acorda şi premii speciale pentru cel mai bun portar, cel mai bun jucător şi pentru golgheterul campionatului.