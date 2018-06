Structuri şcolare se închid în toamnă la Cupşeni

Numărul copiilor din Cupşeni este într-o scădere continuă. Corelat cu acest trend e şi numărul elevilor. Din cauză că efectivele şcolare scad pe an ce trece, mai multe şcoli din Cupşeni vor fi comasate de anul şcolar viitor. Tot din acest motiv, patru cadre didactice titulare au trebuit să plece la alte unităţi de învăţământ.

Totuşi, un lucru bun poate fi acela că, prin comasarea elevilor, conducerea şcolii din Cupşeni speră să elimine învăţământul simultan: „Încercăm să comasăm învăţământul gimnazial de la cele două structuri din Libotin şi Ungureni la şcoala de centru, pentru că în ultima vreme efectivele sunt într-o foarte mare scădere. De asemenea, natalitatea e în picaj, ca peste tot, aşa că acum avem doar 139 de elevi în clasele zero – opt şi 70 de preşcolari, la grădiniţă. La anul vom avea cu vreo 21 mai puţini, aşa că nivelul gimnazial, de la anul, va fi în totalitate la şcoala Cupşeni, care este cu personalitate juridică, deci e impropriu spus că închidem şcolile, ci doar comasăm clasele, pentru a încerca să facem clase independente, cu predare individuală. Până acum am avut învăţământ simultan, la nivel gimnazial, câte două clase în fiecare localitate: Cupşeni, Libotin şi Ungureni. Atunci am apreciat, împreună cu Consiliul Local şi Primăria, că ar fi mai eficient să organizăm învăţământul gimnazial prin transportul elevilor din cele două structuri la şcoala de centru. Ca şi clădire, probabil că se va închide o singură locaţie, la Ungureni, unde ne desfăşurăm activitatea în două locuri şi nu se va mai motiva să funcţionăm în două clădiri, aşa că vom comasa elevii în aceeaşi clădire”, ne-a explicat Nechita Băbuţ, directorul Şcolii Gimnaziale Cupşeni.

Patru posturi de profesori au fost reduse

Din cauza comasărilor, au avut de suferit şi cadrele didactice. Astfel, au dispărut posturi: „S-au redus şi patru norme didactice, un lucru firesc în această situaţie, când din şase clase gimnaziale faci doar patru. Dispare şi numărul de ore, dar şi profesorii. Este vorba de titulari ai şcolii noastre, dar care, conform metodologiei de mişcare a personalului didactic, au fost mutaţi în alte şcoli. Vă închipuiţi că au fost supărări, dar sunt convinşi că au plecat conform legii. Concret, pleacă un profesor de Limba română la Copalnic – Mănăştur, o altă colegă de Limba Franceză, din Târgu Lăpuş, pleacă tot în aceeaşi zonă. Un coleg de Geografie merge la şcoala specială din Târgu Lăpuş, iar colega de Biologie a luat două şcoli din Baia Mare. Deci fiecare şi-a găsit un nou loc de muncă în sistem, doar că au fost reorientaţi spre alte unităţii de învăţământ, fiind titulari. Mai avem ceva reduceri probabil că în toamnă, dar vom discuta mai amănunţit în Consiliul de administraţie. Este vorba despre personalul auxiliar şi nedidactic. Vor fi elemente de rearanjare pe posturi şi poate câteva reduceri de norme, un fel de fracţionare. Încercăm să protejăm oamenii, nu să-i dăm afară, dar le diminuăm norma. Spre exemplu, dacă nu mai ai de igienizat cinci săli de clasă, ci doar două, nu poţi avea pretenţia să ai normă întreagă. Dar repet, încercăm să păstrăm oamenii. Cu această ocazie se va diminua şi volumul de muncă, fireşte”, a completat directorul şcolii, Nechita Băbuţ.

Şcolile cu elevi puţini, nerentabile pentru toată lumea

Şi reprezentanţii primăriei se confruntă cu greutăţi în ceea ce priveşte numărul redus de elevi la şcolile din comună: „La capitolul învăţământ nu stăm prea grozav, în ideea că nu prea avem copii. În momentul de faţă, avem două şcoli la Libotin, una în centrul de comună la Cupşeni şi două la Ungureni, plus o grupă de grădiniţă la Costeni. Din această toamnă, anul şcolar 2018 – 2019, se vor face modificări, în sensul că se vor comasa elevii: clasele V-VIII vor veni la şcoala din centru de comună, clasele zero – patru, din Cupşeni şi Libotin, vor merge doar în Libotin, iar la Ungureni va rămâne doar ciclul primar. În urma acestor comasări se închid două şcoli, una din Libotin, iar cealaltă din Ungureni. Nu se rentează să le ţinem deschise, din cauza numărului prea mic de elevi. Avem clase simultane, a V-a cu a VII-a şi a VI-a cu a VIII-a şi atunci nu au cum să aibă randament, atât cadrele didactice, cât şi elevii. S-au redus şi patru posturi. Domnii profesori au mers prin restrângere şi au primit posturi pe zona Lăpuşului. Nu e bine că s-au redus, dar nu am avut altă soluţie, ni s-a impus şi nouă regulile: nu poţi funcţiona sub un anumit efectiv de elevi”, a spus şi Lucia Butcure, primarul din Cupşeni, cu privire la această problemă.