“Statul ia bani de la stat” • Primari maramureşeni, supăraţi pe amenzile de la Mediu

Periodic, comisarii Gărzii de Mediu Maramureş verifică starea de salubritate din localităţile maramureşene. Aspectele negative nu sunt neglijate, ci sunt luate în colimator de organele de control care trec şi la măsuri coercitive. Autorităţile locale consideră însă că uneori aceste amenzi nu sunt altceva decât un “exces de zel” şi că ar trebui gândite alte măsuri care să-i motiveze pe cetăţeni să nu mai arunce gunoaiele la întâmplare. Pe de altă parte, primarii sunt de părere că statul nu face altceva decât să amendeze tot statul prin sancţiunile aplicate primăriilor pe linie de mediu.

În prima jumătate a anului, comisarii de la Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Maramureş au aplicat sancţiuni mai multor unităţi administrativ-teritoriale. De exemplu, comuna Călineşti s-a ales cu o amendă de 30.000 lei pentru lipsă autorizaţie de mediu pentru alimentarea cu apă. Cu sancţiuni s-au ales şi comuna Rozavlea, pentru autorizaţia de mediu expirată pentru alimentare cu apă şi comuna Rona de Sus, pentru neimplementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor menajere (2 avertismente). Autorităţile locale nu consideră ca fiind justificate aceste măsuri. De exemplu, comuna Călineşti nu e la prima sancţiune. Primarul comunei, Mihai Nemeş, afirmă că prima dată a contestat amenda şi nu a mai fost nevoie să achite această sumă. Acum nu a mai avut timp să conteste sancţiunea, aşa că localitatea s-a ales cu o sumă consistentă de plătit.

„Ei nu au răbdare. Ei vin numai şi sancţionează. Nu cred că e justificat. Ar trebui să găsească înţelegere. M-au mai amendat o dată, am făcut contestaţie şi într-adevăr nu am plătit. Eu aş fi depus documentaţia pentru autorizaţia de mediu, dar nu am avut bani. Şi aceste sume pentru plata amenzilor se duc tot din banii publici. Acum nu am avut timp să mai contest, dar nu mi se pare justificat, mai ales că am prins finanţare de la Ministerul Dezvoltării, prin PNDL pentru realizarea a două staţii de coagulare în Călineşti şi Văleni şi pentru extinderea contorizării şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi cam 500.000 euro pentru extindere contorizare şi reţele de apă. Noi trebuie să cotizăm şi pentru cofinanţarea celorlalte proiecte aflate în derulare, aşa că de unde atâţia bani”, a spus primarul comunei Călineşti, Mihai Nemeş.

Alte opt amenzi în valoare de 8.000 lei au fost aplicate în cazul comunelor Băiţa de sub Codru, Băseşti, Budeşti, Mireşu Mare, Poienile Izei, Rona de Sus, precum şi a oraşelor Baia Sprie şi Vişeu de Sus, aici fiind vorba de neîndeplinirea obligaţiilor la fondul de mediu. Primarii sunt însă supăraţi şi nu cred că e corect cum pune problema statul.

„A fost o ajustare a ceea ce trebuia să le dăm pentru fondul de mediu. Nu a fost neapărat vorba de amendă. Prin sancţiunile date de cei de la Mediu, statul ia bani de la stat. Nu toate problemele trebuie să le rezolve primăriile, Consiliile Locale. Trebuie să le rezolve cei de la Mediu. Nu sunt eu mai responsabil ca ei că se aruncă gunoaie pe lângă râul Someş. Să vină ei să-i amendeze pe cetăţeni. Primarii trebuie să aibă grijă de altceva, nu de aşa ceva. Nu e normal să amendeze primăriile. Să-şi dea lor sancţiuni. Să facă strategii, să nu se arunce mizerii, nu să ne amendeze pe noi”, a declarat Ioan Mătieş, primarul comunei Mireşu Mare.

Comisarii de mediu maramureşeni spun că „se observǎ un trend pozitiv în mǎsurile luate de cǎtre administraţiile publice locale, astfel încât mǎsurile punitive au fost, puţine faţǎ de cele ce se constataserǎ în prima etapǎ. Trebuie însǎ precizat cǎ în cadrul acţiunii de control pe linia salubrizǎrii efectuat numai de cǎtre comisarii GNM-CJMM s-au aplicat o serie de contravenţii, în special pentru uat-urile în raza de activitate a cǎrora s-au constatat nereguli grave şi mai ales repetate pe parcursul ultimilor ani. Desigur cǎ existǎ încǎ mult de fǎcut pânǎ a ajunge la o calitate corespunzǎtoare a stǎrii de salubrizare, mai sunt încǎ zone de intervenit (mai ales la uat-urile cu cursuri de apǎ, unde mai apar zone cu concentrǎri de deşeuri de plastic şi textile)”. În acest context, pe lista nea­gră au fost evidenţiate oraşele Baia Sprie, Ulmeni, precum şi comunele Boiu Mare, Călineşti, Leordina. La polul opus, date ca exemplu pozitiv au fost oraşul Tǎuţii Mǎgherǎuş şi comunele: Coltău, Fǎrcaşa, Rona de Jos, Vima Mică.

Comisarii de mediu sunt decişi să revină periodic în toate uat-urile pentru a aplica prevederile legale conform legii.