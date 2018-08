Băseştiul îşi onorează fiii • Decernarea titlului de Cetăţean de Onoare domnilor Vasile Marinca şi Florian Roatiş

Evenimentul a avut loc, duminică 5 august a.c., în comuna Băseşti, în cadrul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri şi împlinirii a 183 de ani de la naşterea lui George Pop de Băseşti. Solemnitatea zilei a început la ora 10,30 prin participarea invitaţilor la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitate, la o Liturghie săvârşită de trei preoţi, la finalul căreia pr. Daniel Pop a vorbit, printre altele, despre George Pop de Băseşti, subliniind lupta sa pentru drepturile românilor din Transilvania şi mai ales contribuţia lui la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918.

Începând cu ora 12, invitaţii au coborât la Casa Memorială George Pop de Băseşti, unde au audiat o caldă şi doctă expunere despre George Pop de Băseşti şi rolul familiei Pop în ridicarea culturală a românilor din această zonă, contribuţia sa la actul Marii Uniri etc., susţinută de muzeografa Lucia Pop.

Punctul culminant al zilei a avut loc la Căminul cultural din Băseşti, unde, începând cu ora 13,00, pe o durată de mai bine de două ore, a avut loc ceremonialul conferirii titlului de „Cetăţean de Onoare” celor doi fii ai comunei: conf. univ. dr. Florian Roatiş (Baia Mare) şi prof. univ. dr. Vasile Marinca (Timişoara), membru corespondent al Academiei Române, pentru contribuţia acestora la dezvoltarea învăţământului preuniversitar şi universitar şi pentru relevarea prin publicistică a rolului jucat de marele patriot George Pop şi de localitatea Băseşti în lupta pentru drepturi politice şi independenţă a românilor din Transilvania. Momentul de la Căminul cultural a debutat cu intonarea Imnului de Stat al României şi rostirea unei vibrante rugăciuni, de către protopopul Dorel Rusu, din Oradea, având la rândul său rădăcini băseştene. La prezidiul de pe scenă au luat parte, pe lângă cei doi laureaţi şi primarul Ioan Călăuz, moderatorul manifestării, următorii: Alexandru Cosma, subprefect, Doru Ioan Dăncuş, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” şi Ştefan Vişovan, cadru universitar şi cercetător ştiinţific la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”.

Primarul Ioan Călăuz a motivat gestul acordării acestei distincţii pentru cei doi fii ai comunei pentru considerentele expuse anterior, şi a arătat că deşi cei doi vor fi primit multe titluri şi onoruri, în multe medii şi locuri, chiar şi în străinătate, „cea mai importantă distincţie ce o poate primi un om în viaţă este recunoaşterea acelora în mijlocul cărora v-aţi născut şi în mijlocul cărora aţi trăit cei mai frumoşi ani ai vieţii, copilăria, iar noi, astăzi, tocmai această recunoaştere o facem, prin cea mai importantă distincţie ce o poate acorda comunitatea locală prin acordarea titlului de «Cetăţean de onoare»”. Atât dr. Florian Roatiş cât şi acad. Vasile Marinca au primit acest titlu cu vizibilă emoţie şi satisfacţie, ambii mulţumind Primăriei şi Consiliului Local Băseşti pentru onoarea acordată, precizând că se bucură de acest lucru. Florian Roatiş a arătat că prin acordarea acestui titlu autoritatea locală a surmontat două piedici şi anume: deşi se spune că „proorocul nu este bine primit în patria sa” (text de sorginte biblică), în cazul de faţă s-a trecut peste acest lucru rezultând recunoaşterea meritelor sale, iar a doua se datorează faptului că a ajuns la o vârstă la care nu mulţi consăteni îl cunosc bine, iar acordarea acestui titlu este un lucru serios, producător de ecou, iar Vasile Marinca a spus că este „de-a dreptul copleşit de atenţia domnului primar şi a domnilor consilieri ca să mă acrediteze cu această onoare”. Cei doi „Cetăţeni de Onoare” au vorbit celor prezenţi despre legătura lor cu comuna natală şi despre cariera lor universitară şi profesională. Astfel, primul a arătat că locuirea în Băseşti este prima etapă a vieţii sale, definitorie pentru evoluţia ulterioară, aducându-şi aminte de cele trei locaţii pe care le are în suflet şi le-a frecventat cel mai mult: şcoala, biblioteca şi terenul de fotbal, iar cel de-al doilea laureat a spus, printre altele: „O să vă întrebaţi ce influenţă a avut Săliştea asupra evoluţiei mele ulterioare? Am rămas din Sălişte cu multe lucruri frumoase, dintre care două sunt definitorii în evoluţia mea ulterioară: prima este credinţa – pentru prima dată aici m-am dus la Biserică – şi a doua este munca. Fără aceste două elemente decisive în viaţa mea cred că nu ajungeam aici”. De fiecare dată când viaţa i-a pus în faţă piedici şi-a amintit că este săliştean, unde, deşi nu a stat decât şapte ani, această perioadă a fost decisivă pentru formarea caracterului domniei sale.

Dr. Florian Roatiş a fost prezentat audienţei de către conf. univ. dr. Ştefan Vişovan, cercetător ştiinţific la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, iar acad. Vasile Marinca a fost prezentat de către dr. Teodor Ardelean, directorul aceleiaşi instituţii. Laudatio-urile celor doi au fost pe măsura aşteptărilor, Ştefan Vişovan prezentând portretul intelectualului de marcă, devreme însetat de lectură şi cunoaştere, înscris şi la un liceu militar, prin asta fiind posibil ca domeniul militar să fi pierdut un virtuos cadet, dar este sigur că filosofia românească, istoria şi critica literară, învăţământul preuniversitar şi cel superior au câştigat un om de mare caracter”. Teodor Ardelean, într-un excurs despre importantele distincţii acordate a spus, printre altele, că „instituţia aceasta, a Cetăţeniei de Onoare, este cea mai distinsă formulă inventată de oameni, de comunităţi, pentru a gratula, a mulţumi, a recompensa, a răsplăti pe unul dintre cei care, într-un fel sau altul, face parte dintr-o comunitate, fie că prin serviciile aduse comunităţii sau umanităţii merită acest titlu”, iar despre Vasile Marinca, a adăugat: „îl îndrăgesc de când am auzit de Domnia Sa, dar mai ales de când rezultatele muncii sale au rupt bariere greu de trecut în ştiinţă şi a început a se auzi prin matematicile lumii despre «metoda Marinca»… Domnului academician Vasile Marinca i se potrivesc, exact, cuvintele din limba latină Labor omnia vincit improbus (Munca stăruitoare, învinge toate greutăţile). Dânsul are de la Dumnezeu nu numai un dar şi un har spre acest domeniu atât de dificil şi de complicat care este matematica. Garnitura cetăţenilor de onoare din Băseşti se împlineşte cu o personalitate cardinală, atât de frumos garnisită între muncă şi morală cum greu poţi găsi”.

Au urmat alocuţiuni, adecvate solemnităţii momentului, rostite de: Ioan Doru Dăncuş, Alexandru Cosma, Ioan Călăuz. În final, Corul din Finteuş a interpretat câteva cântece patriotice, sub bagheta dirijorului Andrei Dragoş.

Ştefan Selek

bibliotecar – animaţie culturală