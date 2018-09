Transparenţe… în arta fotografică

În decurs de doar o săptămână, la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare, a avut loc un nou vernisaj al unei expoziţii de fotografii. De această dată, pe simeze au putut fi admirate lucrările fotografilor care au urmat cursul de specializare organizat de Şcoala de Fotografie Varadinum din Oradea. Pentru majoritatea cursanţilor, acest modul de pregătire a însemnat un mod de a-şi desăvârşi stilul, viziunea fotografică. Pe simeze au fost expuse imaginile fotografice realizate de: Radu Big, Adriana Boloveschi, Petru Borodi, Mihai Bran, Ştefan Bud, Flavia Filip, Călin Foghiş, Marius Ionuţaş, Dorina Marian, Alexandru Masztalics, Rafaela Mekker, Dan Mezök.

Curs intensiv de fotografie

În Baia Mare, cursul de fotografie e unul intensiv. În timp ce în Oradea, cursanţii au la dispoziţie 2 luni de pregătire, aici se merge pe “repede înainte”. Sunt două săptămâni, în care cei care iubesc arta fotografică pot să înveţe teorie, dar şi practică. În ciuda acestui impediment, cursanţii au fost foarte receptivi şi şi-au mobilizat toate forţele creatoare pentru ca în final să rezulte nişte lucrări demne de admirat.

“Pentru noi este o mare bucurie că, în afară de Oradea unde ţinem 6 cursuri pe an, am ajuns şi în Baia Mare unde ţinem 4 cursuri pe an. Este o mare bucurie să văd că există o deschidere şi o cerere atât de mare pentru aceste cursuri în Baia Mare. Cursul e unul intensiv, două săptămâni intensive, zilnic ore şi practică, ceea ce nu e uşor faţă de orădeni care au la dispoziţie 2 luni. De fiecare dată am realizat sesiuni de practică cu tematici diferite. Sunt mulţumită să văd lucrări frumoase, lucrări creative, lucrări la care s-a lucrat mult”, a declarat lector/coordonator Adela Rusu.

“Abordări îndrăzneţe”

La finalizarea cursului, participanţii au avut de susţinut un test grilă cu 18 întrebări despre arta fotografică şi au realizat un eseu alcătuit din 10 lucrări. “Ceea ce văd aici pe simeze e rezultatul muncii dvs într-un timp relativ scurt. Cursul e foarte scurt, dar rezultatele sunt promiţătoare şi chiar bune. Mă aşteptam să văd ceea ce auzisem mai dinainte că fiecare absolvent face un eseu de 10 lucrări. Mi-ar fi plăcut să văd pe fiecare panou măcar o parte din acel eseu. De exemplu, 3-4 lucrări din acel eseu cu care vă certificaţi această diplomă de fotograf profesionist. Văd abordări îndrăzneţe. Sunt stiluri variate, compoziţii abordate diferit, unele chiar surprinzătoare. Voi, dacă abordaţi cu mult profesionalism fotografia, veţi ajunge să faceţi artă fotografică”, a spus artistul fotograf Felician Săteanu, consultant artistic.

“Fotografii cât o mie de cuvinte”

De cealaltă parte, Giulia Strebeli, preşedintele comisiei de evaluare a cursanţilor, a remarcat că lucrările sunt deosebite. “Eseurile fotografice le-am văzut. Sunt superbe. Majoritatea m-au marcat. Am avut dubii la unele dintre ele. Lucrările au fost foarte bune. Au fost lucrări gândite. Nu degeaba se spune că o fotografie face cât o mie de cuvinte. Regăsim multe cuvinte în fotografiile de aici. Sunt convinsă că sunteţi conştienţi că aceste fotografii vă vor deschide nişte drumuri. Vă ajută diploma, dar cel mai mult vă ajută experienţa şi socializarea cu fotografii profesionişti”, a punctat Giulia Strebeli.

La eveniment a fost prezent şi un absolvent de la cursul anterior. Marcel Ţura a declarat că “fiecare fotograf trebuie să găsească motivul decisiv pentru a apăsa la momentul potrivit pe declanşator. Asta vă doresc să ştiţi când să apăsaţi pe declanşator”.

Vernisajul de la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” e doar un pas din drumul pe care îl încep cursanţii. Ei au dobândit diploma acreditată de Ministerul Educaţiei care e recunoscută oriunde în Uniunea Europeană. “De aici urmează perfecţionarea fiecăruia. Îţi trebuie ani de muncă să îţi cizelezi stilul, să te specializezi. Chiar dacă unii dintre dvs. au fotografiat sute de nunţi, de acum cred că e o modificare în viziune”, a mai spus Adela Rusu.

Ca şi la vernisajul precedent, atmosfera artistică a fost împodobită de glasul şi interpretarea cântecelor aduse în faţa publicului de solista vocală, Paula Coteţ.