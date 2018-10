Topul firmelor maramureşene 2018 (III)

– urmare din nr. 8678 –

COMERŢ

Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)

– Întreprinderi mici: 1. LAND MOTORS-SRL, BM

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

– Microîntreprinderi: 1. INTER FORESTA-SRL, BM

Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente

– Microîntreprinderi: 1. SICHER IMPEX-SRL, BM

Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte

– Microîntreprinderi: 1. ICAMIR COM-SRL, Remetea Chioarului

Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

– Întreprinderi mijlocii: 1. MARAVE-SRL, BM

– Microîntreprinderi: 1. KAYANA-SRL, BM

Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

– Întreprinderi mici: 1. OFFICE CENTER-SRL, Recea

Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi al software-ului

– Microîntreprinderi: 1. ONE IT-SRL, BM

Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente

– Întreprinderi mijlocii: 1. B&K ELECTRO SYSTEM-SRL, BM

Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare

– Întreprinderi mijlocii: 1. STORO-SRL, BM

Comerţ cu ridicata nespecializat

– Întreprinderi mijlocii: 1. MEDIAPRESS-SRL, BM

– Întreprinderi mici: 1. PIN PLUS PIN-SRL, BM; 2. CIRUELAS COM-SRL, Berinţa

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

– Întreprinderi mijlocii: 1. ABA FLOR PROD COM-SRL, BM

Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

– Întreprinderi mijlocii: 1. BIZO TRADE-SRL, BM

Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului în magazine specializate

– Microîntreprinderi: 1. REAL INFO-SRL, BM

Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

– Întreprinderi mici: 1. ELECTROCENTER-SRL, BM

Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

– Întreprinderi mici: 1. MARA LIBRIS-SA, BM

Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie în magazine specializate

– Întreprinderi mici: 1. WIGMOND-SRL, BM

Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

– Microîntreprinderi: 1. ATENA LUX-SRL, BM; 2. SESSLER IMPEX-SRL, BM

TURISM

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

– Întreprinderi mijlocii: 1. TURIST ŞUIOR-SRL, Baia Sprie

Restaurante

– Întreprinderi mici: 1. ALEXIS PROD PAN-SRL, Deseşti; 2. NORTH EXCLUSIVE-SRL, BM

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

– Întreprinderi mici: 1. FABRICA DE VESELIE-SRL, BM

Activităţi ale agenţiilor turistice

– Microîntreprinderi: 1. DCR STILE SRL – STYLE TRAVEL, BM

Activităţi ale tur-operatorilor

– Întreprinderi mici: 1. SFARA TOURS BAIA MARE-SRL.