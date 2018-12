Cheia franceză

Revoluția ecologică începută în statele UE are efecte în Franța, unde peste 100.000 de cetățeni au ieșit în stradă și sîmbăta devastează centrul Parisului, strigînd că refuză să suporte taxe mărite pentru carburanții auto. Guvernul și președintele Emma­nuel Macron au în principiu dreptate (poluatorul mare sau mic trebuie să plătească), dar eroarea lor este că n-au pregătit opinia publică pentru această scumpire, nu i-au consultat pe toți cei interesați. Abia ieri au convocat părțile la discuții.

Oamenii de rînd depind de autoturism pentru a ajunge la serviciu, le vine greu să circule în comun, nu acceptă să plătească mai mult pentru carburanții clasici. Președintele și premierul au avut încredere că francezii înțeleg pericolul emisiilor de gaze cu efect de seră și acceptă că motoarele cu ardere internă vor fi interzise, fiind înlocuite cu cele electrice.

Emmanuel Macron a încercat să pună presiune financiară pe cetățenii care poluează mediul cu gaze de eșapament, însă aceștia refuză violent să suporte costurile tranziției. În stradă au ieșit relativ puțini oameni (100.000), dar nu e bine să pui paie pe foc, așa că măsura a fost amînată pe termen nelimitat, pînă la încheierea consultărilor cu protestatarii (neorganizați!), partidele politice, sindicatele, patronatele și municipalitățile.

Franța, campioana democrației, a mobilizat aproape tot atîția jandarmi și polițiști cîți protestatari sînt, așa că încercarea de-a ocupa președinția a eșuat, iar scutierii, transportoarele blindate și gazele iritante au ținut mul­țimea sub control, peste o mie de „veste galbene”, semnul distinctiv al protestatarilor, fiind reținute. Macron a fost adus cu picioarele pe pămînt, după ce se declarase adeptul democrației și globalismului. La 100.000 de protestatari, a mobilizat 90.000 de jandarmi!…

Societatea de consum a funcționat perfect, fiecare familie are autoturism, fiecare om poluează mediul, iar avantajul mobilității este însoțit de efecte toxice: aerul din marile orașe devine irespirabil. Problemele legate de protecția mediului sînt sensibile, vor apărea convulsii sociale cînd va fi să aplicăm revoluția ecologică. La noi, vom începe cu selectarea gunoiului, cu recuperarea ambalajelor și abia peste cîțiva ani vom ajunge să oprim invazia de autovehicule uzate aduse din occident, care scot fum negru…

Oamenii nu acceptă să plătească pentru poluarea pe care o fac, spun că sînt săraci și cer scutire. Revolta de pe bulevardul Champs Élysées arată deprimarea oamenilor de rînd și neîncrederea lor în politică. Se anunță un dezastru electoral la alegerile europarlamentare din 2019, de vreme ce grupurile anarhiste, bandele de cartier și huliganii (casseurs) reușesc să speculeze momentul și să influențeze opinia publică. Pentru imaginea și economia Franței, pagubele sînt incalculabile.

Cetățenii cad în capcană, este mai ușor să fii negativist și să-i faci responsabili pe alții pentru slăbiciunile tale, să acuzi statul că-ți ia 49% din venituri, fără să spui că educația, sănătatea, pensiile, armata, poliția, administrația consumă fonduri bugetare pentru a asigura serviciile publice. Sîntem tentați chiar să cerem salarii egale pentru toți, ceea ce ar transforma societatea într-o utopie marxistă.

Francezii, ca și românii, nu găsesc calea de rezolvare a problemelor mici (de ordin material). Conștiința fiind înlocuită cu nimicul (iraționalul), societatea devine un simplu joc de putere, nihilismul ocupă spațiul, se naște grija și devenim agitați, radicali, agresivi verbal și fizic, săltînd din morală și etică în absurd. Cu toate acestea, nu-i putem condamna nici pe protestatarii din Paris, ci căutăm să-i înțelegem precum pe cei din România. Oricum, revoluția ecologică va întîrzia!