December Run – Cros la Tg. Lăpuş

Duminică, 16 decembrie, la ora 11.00, s-a dat startul primei ediţii a crosului „December Run” organizat de AS Athletic Tg. Lăpuş – preşedinte Artur Mikloş, în colaborare cu Centrul Naţional de Informare Turistică Tg. Lăpuş – coordonator Nicoleta Bud şi primăria oraşului Tg. Lăpuş – primar Mitru Leşe.

Crosul pe distanţa de 10 km a fost organizat pe 5 categorii de vârstă şi a inclus şi probe pentru copii & Cursa Family la care au alergat câte un părinte şi un copil. Traseul a fost: Primărie (start) – Pod – Piaţa Eroilor – str. Tineretului – str. Pieţei – str. Liviu Rebreanu – Piaţa Eroilor – Pod – str. Petru Rareş – str. Stadionului – Lighet – Păşune – Dig (Lacul Lighet) – str. Stadionului – str. Petru Rareş – Primărie (sosire). Concursul la proba cros 10 km a fost la categoriile de vîrstă: 18-34 de ani, 35-44, 45-54, 55-64 şi 65+. La crosul copiilor (400, 800, 1200 m) a fost organizat pe grupe: cls. I-IV, V-VIII, IX-XII, iar la categoria Familly – părinte şi copil, 400 m. De remarcat că la prima ediţie a concursului „December Run” s-au prezentat sportivi din toată ţara, multiplii campioni naţionali şi balcanici, decanul de vârstă fiind Iosif Heciko, 82 de ani, iar Ilie Cioca, o adevărată legendă a atletismului românesc are în palmares peste 200 de titluri naţionale şi balcanice. La start s-au prezentat şi doi lăpuşeni, Maria Miholca şi Cristian Miholca, membri ai clubului AS Athletic Tg. Lăpuş. Pe tot traseul au fost prezente echipaje ale Poliţiei Rutiere, ale Poliţiei Locale şi o maşină a Salvării şi bineînţeles arbitrii de traseu. Sponsorul principal al competiţiei este firma TAPARO din Tg. Lăpuş. Cu mai multe detalii şi cu rezultatele concursului vom reveni în ediţiile viitoare ale ziarului.

Nick OPRIŞ