Trafic restricţionat pentru deszăpezire

Ieri, în Pasul Gutâi, traficul pentru autovehiculele cu o greutate mai mare de 7,5 tone a fost oprit până la ora 11, pentru efectuarea lucrărilor de deszăpezire. Temperatura a fost apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros şi pe arii extinse a nins. Cantitatea maximă de apa căzută a fost de 5,0 l/mp, la Tg. Lăpuş. Vântul a suflat slab la moderat, cu intensificări temporare în zona montană de până la 97 km/h, la Vf. Iezer, viscolind ninsoarea şi spulberând zăpada. Temperaturile maxime au fost de -2 grade la Baia Mare, Tg. Lăpus, Ocna Şugatag şi -1 grad la Sighetu Marmaţiei.

Ieri dimineaţă, temperatura aerului era cuprinsă între -5 grade la Tg. Lăpus şi -2 grade în Baia Mare. Circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de iarnă. Stratul de zăpadă frământată este depus pe toate sectoarele de drum naţional şi măsoară până la 3-4 cm. Pe DN 18, în Pasul Gutâi, au fost filtre ale poliţiei rutiere, la Mara şi Baia Sprie, care au verificat echiparea adecvată pentru iarnă cu anvelope şi lanţuri. Pe DN 18B, stratul de zăpadă frământată măsoară până la 3 cm.

Stratul de zăpadă măsoară: 118 cm la Cavnic şi Firiza, 111 cm în Pasul Gutâi, 100 cm la Băiuţ, 72 cm la Coroieni, 65 cm la Groşii Ţibleşului, 52 cm la Răzoare şi Lăpuşel, 50 cm în Poiana Borşa şi Baia Borţa, 47 cm la Tg. Lăpuş, 42 cm în Baia Mare, 27 cm la Ocna Şugatag, 26 cm la Sighetu Marmaţiei. Drumurile nedeszăpezite din localităţi s-au transformat în lunecuşuri foarte periculoase, cu risc de derapaje necontrolate şi accidente rutiere!

Copac prăbuşit sub greutatea zăpezii, pe DN 18, în Pasul Gutâi

Pe DN 18, în Pasul Gutâi, un copac s-a prăbuşi sub greutatea zăpezii pe partea carosabilă. Circulaţia s-a desfăşurat, pe un sens, până la intervenţia angajaţilor de la districtul de drumuri naţionale, amplasat în zonă. Circulaţia rutieră se desfăşoară, la această oră, în condiţii de iarnă. Nu sunt restricţii. Strat de zăpadă frământată se găseşte depus pe carosabilul DN 18, pe Dealul Hera, în Pasul Prislop, pe DN 18, în Pasul Prislop (grosime până la 1 cm) Pe DN 18B, stratul de zăpadă frământată măsoară intre 1-2 cm. Vizibilitatea este redusă în trafic, sub 100 de metri, pe DN 18, în Pasul Prislop, între km 165 şi km 175. Ninge la Târgu Lăpuş, în Pasul Prislop şi pe DN17C. Angajaţii secţiei de drumuri naţionale au acţionat cu 19 utilaje şi au împrăştiat 63 de tone de sare.