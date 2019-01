Alexandru Csepreghi, cel mai bun handbalist din Liga Zimbrilor

Începând din 2006, Federaţia Română de Handbal onorează, la fiecare început de an calendaristic, în baza voturilor exprimate de antrenorii din ligile naţionale, cei mai buni sportivi care evoluează în campionatele României, precum şi cei mai buni jucători români, indiferent de ţara în care aceştia evoluează.

Laureaţii anului 2018

Cea mai bună hand­balistă română 2018/ Cea mai bună handbalistă română din Liga Florilor 2018 – Cristina Neagu (CSM Bucureşti).

Interul stânga al Naţionalei României şi al CSM Bucureşti, în vârstă de 30 de ani (26 august 1988), se laudă cu o carieră de invidiat. Considerată de mulţi drept cea mai bună handbalistă din istorie, Cristina Neagu a primit această distincţie din partea Federaţiei Internaţionale de Handbal de 3 ori (2010, 2015, 2016), fiind, de asemenea, desemnată drept cea mai bună jucătoare a anului (2017) de către Federaţia Europeană de Handbal şi de 4 ori aleasă în echipa ideală a Ligii Campionilor (2015, 2016, 2017, 2018).

În ciuda accidentării grave suferite la sfârşitul anului trecut, ea promite să revină pe teren mai puternică. Aceasta este a şasea oară când Cristina Neagu este votată drept cea mai bună jucătoare a României.

Cristina Neagu: „Sunt bucuroasă să fiu aleasă cea mai bună handbalistă româncă pentru a 6-a oară. Anul 2018 a fost unul foarte bun pentru mine, un an în care am dat tot ce am avut mai bun pentru echipa de club şi echipa naţională. După cum ştiţi cu toţii, mă aflu în recuperare după operaţia suferită la genunchiul drept şi sunt mai motivată ca oricând să îmi revin şi să joc din nou handbal la cel mai înalt nivel. Vă mulţumesc tuturor pentru aprecieri!”

Cel mai bun handbalist român 2018 – Mihai Popescu (Saint-Raphaël VHB – FRA)

Portarul în vârstă de 33 de ani (15.03.1985) este unul dintre cei mai titraţi jucători ai ultimilor ani. În prezent el evoluează pentru Saint-Raphaël VHB, în unul dintre cele mai puternice campionate ale Europei (Franţa), echipă cu care a ajuns până în finala EHF Cup în 2018, fiind desemnat cel mai bun portar al competiţiei. Aceasta este a şaptea oară când Mihai Popescu este votat drept cel mai bun jucător român.

Mihai Popescu: „În primul rând vreau să le mulţumesc colegilor şi antrenorilor mei de la echipa naţională şi de la echipa de club pentru tot ce au făcut pentru mine şi pentru încrederea acordată şi nu în ultimul rând celor care m-au votat! Mulţumesc FRH pentru titlul acordat!”

Cel mai bun handbalist român din Liga Zimbrilor 2018 – Alexandru Csepreghi (CS Minaur Baia Mare)

În vârstă de 31 de ani (28.03.1987), băimăreanul a revenit anul trecut în Liga Zimbrilor, după 4 ani petrecuţi în campionatul francez, hotărât să adauge alte medalii la palmaresul deja foarte bogat.

Alexandru Csepreghi: „În 2018 am revenit în România cu un bagaj de cunoştinţe în plus, faţă de cum am plecat din ţară. Experienţa din Franţa m-a maturizat la nivel profesional. Nu a fost uşor, dar se pare că a meritat din plin să petrec 4 ani acolo, pentru ca acum să mă bucur de votul hand­balului românesc. Este cel mai frumos lucru la nivel individual şi sunt onorat. Pe această cale, mulţumesc tuturor celor care mi-au oferit încrederea! La nivel de echipă, îmi doresc o medalie cât mai curând, aşa cum am obişnuit să am în România an de an.”

Cea mai bună hand­ba­listă străină din Liga Florilor 2018 – Iryna Glibko (SCM Rm. Vâlcea)

Ucraineanca în vârstă de 28 de ani (18.02.1990) este una dintre cele mai longevive handbaliste străi­ne din Liga Florilor. Campioană a României cu CSM Bucureşti (2015) şi de două ori cea mai bună marcatoare a ligii naţionale (2013, 2018), ea a reuşit să îşi pună amprenta la SCM Rm. Vâlcea, ajutând echipa să termine prima parte a sezonului pe primul loc în clasament.

Cel mai bun handbalist străin din Liga Zimbrilor 2018 – Vitaly Komogorov (CS Dinamo Bucureşti)

Interul stânga rus, în vârstă de 27 de ani (28.08.1991), se află deja la al treilea sezon în Liga Zimbrilor, însă anul 2018 este cel în care a reuşit să impresioneze cel mai mult. Câştigător al Campionatului şi Supercupei României, el a contribuit din plin la calificarea obţinută de CS Dinamo Bucureşti în play-offul Ligii Campionilor (2018/2019), aflându-se în continuare în lupta pentru obţinerea celor două trofee naţionale puse în joc în acest sezon.