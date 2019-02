Ciprian Brata, noul transfer de la CS Minaur

Transfer de marcă pentru CS Minaur Baia Mare. Mijlocaşul ofensiv Ciprian Florin Brata a semnat cu gruparea coordonată de tehnicianul Dorin Toma. În vârstă de 27 de ani, fotbalistul a jucat şapte meciuri în Europa League cu Pandurii Târgu Jiu şi FC Botoşani.

Minaur Baia Mare a realizat cel mai important transfer din această pauză competiţională. Fotbalistul Ciprian Brata vine în Baia Mare pentru a-şi pune experienţa şi priceperea în îndeplinirea obiectivelor clubului băimărean, acela de a promova în eşalonul secund al fotbalului românesc.

„Mă bucur că am semnat cu Baia Mare, unde am găsit un proiect interesant prin care vom susţine obiectivele propuse. Intenţiile mele sunt acelea de a promova alături de colegii din echipa mea. Sper ca experienţa mea să contribuie la obiectivele clubului”, a spus noul transfer al galben-albaştrilor.

Mijlocaşul ofensiv a jucat peste 80 de partide la nivelul Ligii I de Fotbal, fiind component al echipelor Pandurii Târgu Jiu, FC Braşov, Corona Braşov, FC Botoşani şi Drobeta Turnu Severin. De asemenea, în cariera sa, Ciprian Brata a avut cinci selecţii la echipa naţională a României Under 21.