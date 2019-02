Mesaj provocator în noua piesă a Norei Deneș

Cantautoarea Nora Deneș “șochează” publicul cu noul său videoclip. În premieră pentru România, Nora Deneș își rade părul în direct în videoclip, amintind de Demi Moore în G.I.Jane, prin acest act revoluționar subliniind schimbarea pe care toți vom fi nevoiți să o facem în cele din urmă, ca să supraviețuim ca specie.

Mesajul puternic te ține cu ochii în ecran timp de 4 minute și jumătate. Scenariul/Refrenul/Solo-ul instrumental îi aparțin Norei Deneș, Regia/Montajul/Editarea video și partea de rap îi revin lui ERU Productions, Muzica și Textul sunt semnate de Theea Miculescu, iar Producția mu­zi­ca­lă/Mix/Master lui Alex Luft (Luft Records), aflat momentan în postura de proaspăt tătic și de finalist Eurovision România 2019 cu piesa Bellei Santiago (winner X Factor 2018).

“Conștiința este proiectul care m-a cucerit de la prima ascultare! Sunt mândru să contribui în posturile de artist și realizator video al acestui proiect, în care au fost implicați niște oameni absolut extraordinari! Colaborarea mea cu Nora Deneș este tot mai strânsă, cu fiecare proiect care se ivește! Noi avem o chimie foarte bună încă de la începuturile noastre și abia aștept să încep munca la următoarele piese”, declară ERU.

Semnatara muzicii și a textului, Theea Miculescu povestește că atunci când Nora i-a povestit despre conceptul piesei, avea deja în minte, videoclipul. “E minunat să pui umărul lângă cineva care știe ce vrea! Femeia asta are mereu idei interesante și provocatoare și este atât de talentată! Adică, serios, cine mai face rap și solo de vioară pe o piesă cu un mesaj atât de real?’’, remarcă Theea Miculescu.

În ce privește mesajul piesei, artista Nora Deneș, subliniază: “faptul că vedem și înghițim zilnic doze mari de gunoi, fie el autohton sau importat, m-a făcut să răbufnesc într-o zi și să adun toată vibrația negativă într-un caiet, pe filele căruia scriam frenetic tot ce mă nemulțumea! De aici a pornit totul! Este IMPERATIV să ne privim fiecare în interiorul propriu și să acționăm odată! Este pentru BINELE nostru și este mai mult decât timpul să o facem”, accentuează Nora Deneș.

În videoclip apare și fiul solistei, Anakin, care impresionează prin talentul său interpretativ. Cantautoarea este la a doua colaborare cu Theea Miculescu, Luft Records, ANAKIN și ERU.

Pe scurt, povestea din videoclip ar fi următoarea: Conștiința în persoana lui ANAKIN, aflat la al 6-lea videoclip din carieră, este prizonieră într-o cămașă de forță, într-un beci scăldat de lumina roșie a unui studio foto, în care, toate pozele reprezintă orori ale umanității. ANAKIN cântă din răsputeri, în speranța că cineva îl va auzi și îl va elibera, redând astfel SPERANȚA oamenilor. Nora Deneș este aici omul din înalta societate, care are și face de toate. Într-o noapte, având viziunea omului care se descompune, hotărăște să o ia de la zero, să se purifice, renunțând la lux, machiaj, păr și haine scumpe!! Nora pornește în căutarea Conștiinței și pe drum, se întâlnește cu ERU și gașca lui – oameni cu conștiința curată, care o acceptă pe Nora ca fiind una de-a lor. În final, Nora găsește Conștiința și o eliberează pentru a reda speranța oamenilor de a se reabilita ca specie.