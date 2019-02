Nord Literar, la ceas de bilanţ

A mai trecut un an peste revista “Nord Literar”, publicaţie care apare sub egida Consiliului Judeţean Maramureş. 2018 a fost un an special cu multe realizări şi obiective culturale atinse, după cum a punctat directorul executiv al publicaţiei, Săluc Horvat. La şedinţa de bilanţ au fost prezenţi reprezentanţi din conducerea publicaţiei, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Maramureş, Ioan Marchiş, consilierii judeţeni, Teodor Ardelean şi Gheorghe Mihai Bârlea, colaboratori.

Nord Literar, recunoscută în rândul revistelor culturale de prestigiu

“Pentru revista Nord Literar, anul 2018 a fost un an oarecum aparte. În primul rând s-au împlinit 15 ani. În luna martie a anului 2003 a luat fiinţă instituţia sub egida Consiliului Judeţean Maramureş. În 20 iunie a aceluiaşi an a apărut primul număr din revista Nord Literar. Anul 2018 a marcat câteva momente mai importante din activitatea noastră. Între obiectivele curente pe care le-am urmărit: apariţia periodică a revistei. La finele fiecărei luni, publicaţia apare pe piaţă, fără nicio întârziere. de asemenea, preocuparea colectivului de redacţie a fost acela de a mări calitatea articolelor publicate în revistă. Una din dificultăţi este aceea de a selecta din mulţimea de oferte care ni se fac pentru a forma fiecare număr”, a spus Săluc Horvat.

Pe de altă parte, publicaţia a reuşit să atragă noi colaboratori. De asemenea, s-a implicat în activităţile culturale organizate la nivelul judeţului. Au fost derulate şi Zilele Revistei. Un rol important l-a avut în întocmirea documentaţiei pentru acordarea titlului de cetăţean de onoare, academicianului Ion Pop. Reprezentanţii revistei au mai arătat că “în vară, Uniunea Scriitorilor a făcut o nouă evaluare a revistelor de cultură care au intrat sub egida acestui organism. Şi de această dată Nord Literar a fost recunoscută alături de celelalte reviste culturale din ţară, un examen destul de sever pe care chiar unele reviste de tradiţia nu au reuşit să-l treacă. Acest lucru demonstrează că revista e privită ca unul din mesagerii importanţi ai promovării valorilor culturale locale importante, dar şi ca atragere spre Maramureş a valorilor culturale şi spirituale din ţară”, a explicat Săluc Horvat.

În 2018, revista a scos şi câteva suplimente. Primul a fost dedicat Marii Uniri. Mai nou, a fost editat în colaborare cu Biblioteca Judeţeană un volum dedicat lui Ion Pop, cetăţean de onoare al judeţului Maramureş, “un studiu bio-bibliografic despre academicianul maramureşean”.

Planuri pentru 2019

Pentru acest an, au fost fixate mai multe obiective: implicarea revistei Nord Literar ca instituţie şi ca publicaţie în activităţile culturale care vor fi derulate în plan judeţean, implicare în acţiunile organizate de Biblioteca Judeţeană, de celelalte instituţii culturale ale judeţului, organizarea Zilelor Revistei Nord Literar.

“Vom încerca să aducem înspre Baia Mare personalităţi importante din viaţa culturală naţională. “Ne gândim să organizăm un simpozion cu revistele de cultură din Nord-Vestul Transilvaniei. Este şi rândul Băii Mari să organizeze o astfel de întâlnire”, a mai spus Săluc Horvat.

Gânduri la ceas de bilanţ

La şedinţa de bilanţ a fost prezent şi redactorul-şef adjunct al publicaţiei, Gheorghe Pârja. “Eu m-am alăturat colectivului de vreo 4 ani. Ideea de revistă m-a obsedat şi pe mine de când erau acele firave încercări de a consolida o revistă de cultură. Nord Literar este prima revistă de cultură a judeţului Maramureş şi de aici spui totul”, a punctat Gheorghe Pârja.

De asemenea, prof.dr. Daniela Sitar-Tăut, a propus ca revista să fie promovată şi în spaţiul virtual. Ea a arătat că îşi doreşte mult să atragă tinerii spre lecturare. În acest sens, la Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” din Baia Mare, acolo unde predă a iniţiat proiectul “Scriitori şi licee”. După o primă întâlnire, în 27 februarie e pregătită a doua acţiune de acest gen, invitaţi fiind Gheorghe Mihai Bârlea şi Gheorghe Pârja.