Oferte de muncă Eures pentru tineri

Your first EURES job (YfEj) este un proiect european de mobilitate cu scopul de a pune în legătură angajatorii care întâmpină dificultăți în ocuparea unor posturi cu candidați calificați din întreaga Europă. Proiectul este destinat persoanelor cu vârsta între 18-35 ani, aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor din țările UE, Norvegia și Islanda. Durata este de 2 ani, între februarie 2019 și ianuarie 2021.

Persoanele interesate de Your first EURES job trebuie să contacteze consilierul local EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Acesta îi poate oferi servicii de suport a mobilității. De asemenea, locurile de muncă vacante pot fi găsite pe portalul EURES unde sunt publicate posturile disponibile din toate țările membre UE, Norvegia și Islanda. Dacă postați CV-ul dvs. pe portal, angajatorii înregistrați vă pot găsi pe baza competențelor dvs. specifice. Persoanele care caută un loc de muncă pot aplica pentru suport financiar pentru susținerea interviului de angajare într-o altă țară a UE, Norvegia sau Islanda dacă sunt invitați de către un angajator. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor fi obligate să ramburseze întreaga sumă în cazul în care nu încep activitatea la noul loc de muncă sau dacă își părăsesc locul de muncă înainte de 6 luni, în cazul în care nu au motive legal sau temeinic justificate.