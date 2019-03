Numărul de poliţişti maramureşeni, sub media naţională

Potrivit ultimului bilanţ, prezentat recent la Prefectura Maramureş, Inspectoratul de Poliţie al judeţului Maramureş are 1.038 de funcţii, din care 225 de ofiţer, 775 de agent şi 38 de personal civil.

“La 1 ianuarie 2018, procentul de încadrare era de 88,50%. Ca urmare a dinamicii personalului pe parcursul anului trecut, la 31 decembrie 2018, gradul de ocupare a crescut la 93,06%. (…) Una din principalele provocări în ultimii ani este subdimensionarea statului de organizare, raportat la 100.000 locuitori, respectiv 194 de funcţii de poliţişti, cu mult sub media la nivel naţional. Judeţele limitrofe beneficiază de 215, 220 şi 240 de poliţişti la suta de mii de locuitori”, a precizat Liviu Constantin Grozavu, inspector-şef al IPJ Maramureş.

În acelaşi raport, se menţionează că la IPJ au fost repartizaţi 2 absolvenţi ai Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti şi 26 de absolvenţi ai Şcolilor de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr” din Câmpina şi ,,Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca, promoţia 2018. Parcul auto al IPJ este asigurat 55%, astfel: autospeciale prevăzute în tabelul de înzestrare – 549; autospeciale existente în dotare – 302; autospeciale care îndeplinesc condiţiile de scoatere din funcţiune – 183; autospeciale primite în dotare în anul 2018 – 33. (i.s.)