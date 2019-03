Încep lucrările de modernizare în Groşii Ţibleşului

După trei ani de muncă intensă a echipei de la Primăria Groşii Ţibleşului, în frunte cu primarul PNL Nicolaie Burzo (foto), anul acesta se vor ve­dea şi roadele.

În această primăvară, vor începe lucrările pentru modernizarea drumurilor din localitate, care vor deveni străzi asfaltate, amenajate cu rigole betonate pentru dirijarea apelor pluviale. Este vorba despre 7,4 km de drumuri modernizate.

De asemenea, vor începe lucrările pentru amenajarea unui teren de sport sintetic, cu nocturnă şi vestiare moderne.

Nu în ultimul rând, se va realiza şi electrificarea Văii Minghetului, ce urmează să devină zonă turistică şi de dezvoltare a comunei Groşii Ţibleşului.

Toate aceste investiţii erau aşteptate de către locuitorii din Groşii Ţibleşului care îşi doresc să beneficieze de condiţii moderne de viaţă la ei acasă. Modernizarea localităţii reprezintă de altfel unul dintre pariurile câştigătoare ale primarului liberal Nicolaie Burzo.

“Le-am promis oamenilor că le vom face condiţii bune de trai în Groşii Ţibleşului şi ne ţinem de cuvânt. Am lucrat mult alături de colegii mei din Primărie, am făcut studii, am depus proiecte, iar rezultatele încep să apară. Liberalii sunt oameni serioşi, lucrează în beneficiul cetăţenilor, aşa cum se poate vedea peste tot în ţară,” a declarat primarul PNL Nicolaie Burzo.

(P)