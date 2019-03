Micii fermieri, puţin deschişi la asocieri

Autorităţile din domeniul agriculturii susţin că asocierea fermierilor în diferite forme este viitorul, în condiţiile în care politicile UE în acest segment se vor schimba, începând cu exerciţiul financiar viitor: „Puterea micilor fermieri stă în asociere, dar la noi e mai greu cu asta, că niciunul nu are încredere în celălalt! Ca să rezişti în piaţă însă trebuie să intri în asociere. În ţările UE în câte o exploataţie sunt 6.000 de hectare, 1.200 hectare, iar noi avem 60 de hectare, alţii 15… În aceste condiţii toţi cei mici riscă să dispară”, spune ing.Virgil Ţânţaş, directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Maramureş.

Micii fermieri însă nu sunt de aceeaşi părere şi cred că vor supravieţui şi pe viitor: „În agricultură e ca la loterie. Degeaba e frumoasă cultura la jumătate, dacă dă o ploaie cu gheaţă la final şi ţi-a stricat tot, spre exemplu. Însă mai vinzi un balot, un porumb, mai creşti un animal şi te mai scoţi. Mai primeşti şi puţină subvenţie şi trăieşti! Nu sunt asociat însă cu nimeni. Ne mai ajutăm cu câte un prieten, la cules, la depozitat, dar cam atât. Nu poţi mai mult că eşti mic. Însă, după mine, nu merită să intri în diferite forme de asociere. La ce facem noi, cu ce scule şi utilaje învechite avem, nu cred că merită. Sunt şi care au utilaje profesionale. Avem aici în zonă un fermier care are o combină modernă, cu care culege în patru ore cât culeg eu în două zile! Are buncăr, selectează tot, stă frumos înăuntru, dar majoritatea celor mici preferă să lucreze individual. Cu ce scule avem noi, în cât timp fac eu aceeaşi holdă până în capăt, el merge, vine şi mă ajunge la jumătate. Însă el a făcut împrumuturi în bancă, s-a băgat în datorii. Noi, care suntem prea mici, nici nu ne putem băga în aşa ceva şi ne mulţumim cu ce avem. Dar nu ne temem că vom fi înghiţiţi de cei mari, în asociaţii. Atâta vreme cât eu am pământul meu şi îl lucrez, nu mi-l poate lua nimeni niciodată! Avem şi noi loc pe lângă ei. O să fac în aşa fel încât să renteze şi pentru mine să lucrez terenurile. Deocamdată, e rentabil să faci agricultură şi la nivelul nostru, mai ai o subvenţie la motorină, la animale, pe teren, trăieşti! Un animal îl creşti, deci nu murim, încă trăim din agricultură şi zootehnie. Dar nu pui la socoteală munca ta! Dacă o iei şi pe asta în considerare, atunci eşti falit! Dar dacă eşti pasionat, atunci aspectul acesta nici nu mai contează. Eu de dimineaţa şi până seara sunt pe holdă, n-am un program fix. Dacă vrei să mergi undeva, mergi, dacă e perioada de cules, culegi şi duminica, de trebuie, dar faci tot ce e de făcut la timp. Că de vine o săptămână în care se anunţă ploaie şi nu iei măsuri înainte, ţi se duce producţia”, a spus Radu Buşeican, fermier din Tămaia. „E greu să te asociezi în ziua de azi. Nimeni nu are încredere în celălalt, decât dacă cealaltă persoană sau persoane provin din familie. Altfel, nicio şansă. Poate că trebuie lucrat la mentalitatea fermierilor, dar e greu. Aşa că fiecare pentru el”, a explicat şi tânărul legumicultor Flaviu Pop din zona Chioar.