Apel pentru sprijin financiar • Gheorghe Petreuş are nevoie de o baterie nouă la cărucior

Povestea maramure­şea­nului Gheorghe Petreuş din Botiza a făcut înconjurul ţării. De 40 de ani, bărbatul este imobilizat la pat, purtându-şi suferinţa trupească cu seninătate şi cu mulţumire faţă de Dumnezeu. Recu­noaşte că pe lângă bucuria purtată în suflet şi pe care o răspândeşte mereu celor din jur mai are şi momente de mâhnire pentru că nu e deloc uşor să depinzi mereu de alţii. În plus, afecţiunile par să se înmulţească, astfel încât crucea lui Gheorghe Petreuş se îngreunează cu fiecare zi care trece. Acum, Gheorghe Petreuş are un of al lui. Bateria de la căruciorul cu care este purtat a cedat şi e nevoie să o înlocuiască. Pentru a-şi putea achiziţiona bateria are nevoie de sprijin financiar, deoarece a aflat că l-ar costa în jur de 1.000 lei. În plus, tratamentul prescris în ultima perioadă este şi el costisitor financiar. De aceea, Gheorghe Petreuş, cel care i-a încurajat de atâtea ori pe semenii lui şi le-a dat motivaţia pozitivă pentru a merge înainte în această viaţă cu atâtea urcuşuri şi coborâşuri îşi îndreaptă speranţa că îi va fi întinsă o mână de ajutor în această încercare. Cei care doresc să îl ajute pe maramureşean îl pot contacta direct pe Gheorghe Petreuş la numărul de telefon: 0727.761.599 sau pot apela la redacţia Graiul Maramureşului.