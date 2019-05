Vara începe la Centrul de Tineret Baia Mare!

Tinerii cu vârste cuprinse între 14 şi 35 de ani din Baia Mare cărora le place să cânte se pot înscrie la ediţia din acest an a evenimentului “Sounds like Summer”, ce va fi organizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş în data de 1 iunie, de la ora 16, la Centrul de Tineret Baia Mare cu sprijin din partea voluntarilor de la asociaţia DEIS.

Doritorii pot accesa până astăzi, 24 mai, ora 23,59, link-ul forms.gle/ DL7sasXwC6poYvhr8 unde găsesc formularul de înscriere. Acolo, ei trebuie să ataşeze o înregistrare live (video, audio). Înregistrările cu postproducţie (care au suferit modificări de editare, mixaj, masterizare) nu vor fi acceptate. Ulterior, organizatorii vor lua legătura cu cei înscrişi prin telefon, SMS, e-mail sau mesaj pe Facebook. În cazul în care momentele vor depăşi timpul total alocat participanţilor, organizatorii vor fi nevoiţi să facă o selecţie. Juriul va fi format din membri ai unor trupe locale, actori şi voluntari. Pentru orice întrebări, tinerii pot trimite un e-mail la adresa projects@deis.ro sau un mesaj pe pagina evenimentului “Sounds like Summer – 2019”, pe una din paginile de Facebook – Centrul de Tineret Baia Mare sau Asociaţia DEIS, respectiv Instagram asociatiadeis.