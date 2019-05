Căminul cultural din Săpânţa, în execuţie de 9 ani

Comuna Săpânţa nu are un cămin cultural funcţional, întrucât cel vechi s-a dărâmat, iar cel nou nu este încă finalizat, la construcţie se lucrează din 2010 şi încă mai este de lucru… Primăria are nevoie de un milion de lei pentru amenajarea interiorului, bani de care nu dispune, iar primarul a cerut ajutorul Consiliului Judeţean Maramureş şi aşteaptă să vină. Finalizarea lucrărilor ar trebui să aibă loc anul acesta sau cel târziu în 2020.

Gheorghe Stan, primarul comunei Săpânţa, ne-a explicat: „În acest an, ne-am propus finalizarea căminului cultural. Din anul 2010 au început lucrările, însă fiind executate din bugetul propriu, am alocat fonduri după cum am avut disponibilităţi… Vreo patru ani de zile, nu s-a lucrat deloc, că n-am avut bani. Suma era destul de mare, circa 500.000 de euro, dar am pus în fiecare an câte puţin şi acum am ajuns la faza de acoperiş. Am fost şi la Consiliul Judeţean, unde am solicitat ajutor financiar, i-am explicat domnului preşedinte că avem o serie de evenimente în comună şi nu avem un loc, o sală mare unde să ne întâlnim.

Era căminul cultural vechi, dar acela s-a dărâmat, aşa că s-a construit cel nou. În acest moment, mai avem nevoie de bani pentru amenajarea interiorului, adică aproximativ un milion de lei. Curentul e tras, mai trebuie parchetat şi amenajat conform proiectului. Noi însă nu putem suporta din buget propriu această sumă, de aceea am mers la CJ să vedem dacă nu ne pot ei aloca fonduri. În caz că nu reuşim finalizarea în anul acesta, atunci cel târziu în 2020 va fi gata”.

Localnicii aşteaptă inaugurarea noului cămin cultural: „Ar fi vremea să se termine odată căminul nou, că de atâţia ani de când se construieşte e destul. Să avem şi noi un loc unde să ne strângem de sărbători”, a spus Ioan P.

„E frumos căminul nou, dar să fie inaugurat odată, că de promisiuni suntem sătui…”, a conchis doamna Ileana.