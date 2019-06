Să nu iubim/ urîm politicienii!

Prezenţa de 50% la alegerile europarlamentare este un semn bun pentru democraţie şi guvernul trebuie să tindă spre mai mult, 80% ca în Olanda. Dar pentru a atinge acest nivel mai avem nevoie de niscaiva cultură politică, în special pentru tineri, dar şi pentru noi, cetăţenii adulţi!

Este important să fim activi social, să ne implicăm cu mintea, nu emoţional, deoarece luarea deciziilor de interes major este o responsabilitate a cetăţeanului. După ce în 1989 am acceptat democraţia cu mai multe partide ce alternează la putere şi apoi am aderat la NATO (2004) şi UE (2007), nu ne mai putem retrage atît de uşor din structura suprastatală şi ne adaptăm la civilizaţia occidentală, cu bunele şi relele din pachet. Iar dacă dorim să schimbăm ceva în politica UE, avem dreptul să utilizăm căile comunitare, ca europeni şi ca stat membru.

Politicienii sînt de stînga-centru-dreapta, partidele îşi fac publicitate şi caută să obţină voturi cît mai multe, dar competiţia electorală încrîncenată nu este cea corectă. Referendumul pentru familie, de pildă, a demonstrat că românii nu ţin la familia tradiţională, ci la o adică ar accepta uniunea civilă între persoane de acelaşi sex şi, posibil, ar vota pentru „familia” gay.

Cei care aleg calea normală de a trăi ca soţ şi soţie n-ar trebui să-i desconsidere pe cei care acceptă alte obiceiuri, fie şi anormale, pe motivul toleranţei. Dar pot să facă altceva prodomo, să se organizeze civic şi să voteze partide care au în program, explicit, susţinerea căsătoriei ca uniune civilă între un bărbat şi o femeie. Să se înscrie în asociaţii care apără dreptul copiilor de a avea un tată şi o mamă, nu doi taţi, două mame sau un părinte I şi un părinte II.

Alegătorii grăbiţi nu-şi formează opinia politică pe baza unor idei împărtăşite, caz în care votul ar fi pozitiv, constructiv, ci alegerea este dominată de sentimente generate de suferinţa de la alegerile anterioare. Românii răzbunători resimt eşecul la nivel personal şi vor reacţiona cu agresivitate împotriva celorlalte partide şi a liderilor acestora. Acest fel extremist de a înţelege politica n-are de-a face cu democraţia!

Cum să ne comportăm cu politicienii? Sînt reprezentanţii noştri aleşi să facă o treabă anume, iar dacă n-o îndeplinesc, nu trebuie să avem compasiune faţă de ei, ci să-i sancţionăm la vot. Chiar dacă ne înşală încrederea, cheltuie banii ţării, judeţului sau unităţii administrativ-teritoriale cu nesăbuinţă, nu trebuie să-i urîm. Putem să protestăm pe diverse căi legale împotriva deciziilor politice greşite, dar independenţa este necesară, nu trebuie să ne implicăm cu partea slabă în această afacere dură pînă la urmă. Este adevărat că suferim, dar nu-i vina politicianului dacă greşim la votare!

De ce i-am dispreţui pe unii politicieni sau pe alţii, de ce ne-am umple sufletul de zgură existenţială?! Mai de folos pentru democraţie ar fi să alegem cu mintea, pe baza unor argumente, fapte, programe, intenţii politice… Nu-i deloc bine dacă ne transformăm în alegători orbi. Adesea, românii se transformă în agenţi electorali pentru un partid şi încearcă să-i convingă pe prieteni, rudenii să voteze după interesul lor revanşard. De la discuţii în contradictoriu la ceartă şi lipsă de respect pentru semeni nu mai este decît un pas. De ce oare?

Argumentele unora sînt puerile: „Nu-l suport pe politicianul X, nu-mi place nici cum rîde, pare că rînjeşte!” Dar motivul real pentru care nu-l agreezi este personal, te-a făcut să suferi la alegerile anterioare, cînd ai votat cu perdanţii, şi acum te răzbuni pe el prin ponegrire, dispreţ şi ostilitate dusă pînă la inconştienţă. Ca oameni cu minte, nu trebuie să fim fericiţi la culme cînd am votat cu tabăra cîştigătoare, nici nefericiţi pînă la deprimare cînd cei aleşi pierd! Linia de mijloc este a omeniei, bunăvoinţei, înţelepciunii.