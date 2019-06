A reînceput asfaltarea spre Tg. Lăpuş

Reabilitarea Drumului Naţional DN 18B Baia Mare – Târgu Lăpuş, demarată în august 2018 şi întreruptă în ultimele luni din cauza vremii potrivnice, a reînceput zilele trecute.

Se utilizează o tehnologie inedită, respectiv reciclarea in situ, care presupune decopertarea drumului şi materialul se refoloseşte. Utilajul se numeşte „tren de reciclare in situ” şi execută frezarea straturilor, amestecarea materialului cu lianţi şi aşternerea asfaltului pe drum. Investiţia a reînceput din zona Copalnic Mănăştur, urmând să fie finalizată în acest an. Se lucrează şi la acostamentul drumului, prin aşezarea unui strat de piatră spartă, cilindrată, care asigură o masă compactă, utilă când autovehiculul iese de pe carosabil. (A.B.M.)