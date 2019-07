Muncă în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 539 locuri de muncă vacante.

Cele mai multe sunt în Olanda – 218 locuri de muncă – pentru: culegător legume şi fructe, muncitor în sera de flori, muncitor în producţia de roşii, muncitor necalificat în grădinărit şi horticultură, operator la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor alimentare, procesor bulbi de flori, procesor de flori şi plante în seră. Urmează Ungaria, cu 118 locuri de muncă: ajutor bucătar, asistent comercial, bucătar, brutar, casier, cofetar, consilier vânzări, dulgher, electrician de reparaţii frigidere, facturist, lucrător în construcţii, manipulant mărfuri pe raft, măcelar, montator structuri pentru construcţii, montator structuri metalice, muncitor necalificat, operator la maşini de prelucrare în industria alimentară, sudor, vânzător. Germania ofertează 69 locuri de muncă: bucătar, consultant IT, dezvoltator software, electrician, îngrijitor persoane vârstnice în azil, instalator instalaţii sanitare, de încălzire şi gaz, lăcătuş, manipulant bagaje, maseur, mecanic de proces – maşini producţie muluri, mecanic – maşini de prelucrare a plasticului, operator stivuitor, ospătar, parchetar, personal în domeniul gastronomiei de sistem, preparator de îngheţată, recepţioner, şef de echipă, şofer de camion, specialist IT, specialist logistică depozit, sudor, tâmplar, tehnician electrician/electronist, zidar. Norvegia are 59 locuri de muncă, Austria – 39 locuri de muncă, Danemarca – 13 locuri de muncă, Slovacia – 12 locuri de muncă, Finlanda – 10 locuri de muncă, iar Franţa – un loc de muncă. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.eures.anofm.ro sau se pot prezenta la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul EURES îi poate îndruma.