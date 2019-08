Progresul Şomcuta Mare, eliminată în prima fază

Progresul Şomcuta Mare a fost eliminată în prima fază a Cupei României de Unirea Dej, scor 2-6 (1-2), meci ce s-a disputat miercuri după-amiază la Şomcuta.

Unirea Dej, formaţie cu o mai mare experienţă şi cu o pregătire mai avansată, a deschis scorul la prima fază a jocului, în minutul 1, printr-un autogol semnat de Dorin Petreuş. Oaspeţii şi-au dublat avantajul în minutul 24, autor Andrei Pop, dar Progresul a redus imediat din handicap, în minutul 30, gol consemnat de Bogdan Buşică. În partea secundă, duelul dintre Progresul şi Unirea a fost tranşat decisiv de oaspeţi în decurs de 10 minute, când oaspeţii au marcat de trei ori, Mihai Kereki (62 şi 66), respectiv Florin Blaj (72). Adrian Cormoş a marcat în minutul 86 golul doi al şomcutenilor, însă Andrei Pop a închis tabela la 2-6 în minutele de prelungire.

• Progresul Şomcuta Mare: Lovasz – V. Pop (64, Cormoş), Lazăr, Petreuş, Nabeu, Bîrle (75, G. Mureşan), Buhai, Illes, Buşică, Răduneaţă (46, Balmoş), I. Pop. Antrenor: Mircea Dan. • Arbitri: Răzvan Lădar – Ioan Cozorici, Sergiu Duma. Observator FRF: Leontin Moga (toţi Zalău).

Rezultatele fazei I din Cupa României: Viitorul Albeşti (BT) – Sănătatea Darabani (BT) 3-9; Viitorul Liteni (SV) – Şomuz Fălticeni (SV) 4-3; Unirea Mirceşti (IS) – CSM Paşcani (IS) 6-2; Bradu Borca (NT) – CSM Ceahlăul Piatra Neamţ (NT) 0-3 (lipsă asistenţă medicală); CSM FC Vaslui (VS) – Viitorul Curiţa (BC) 1-4; Avântul Zărneşti (BZ) – Mausoleul Mărăşeşti (VN) 3-0 (neprezentare); CS Gheorgheni (HR) – AFC Odorheiu Secuiesc (HR) 0-7; FC Păpăuţi (CV) – KSE Târgu Secuiesc (CV) 1-3; Viitorul Ianca (BR) – Sportul Chiscani (BR) 5-0; Universitatea Dunărea de Jos Galaţi (GL) – Sporting Lieşti (GL) 4-1; CSM Râmnicu Sărat (BZ) – CS Făurei (BR) 1-2; Pescăruşul Sarichioi Junior (TL) – CS Medgidia (CT) 2-1; Victoria Cumpăna (CT) – Axiopolis Sport Cernavodă (CT) 6-0; Bărăganul Ciulniţa (IL) – Agricola Borcea (CL) 2-1; Steaua Bucureşti (B) – CS Mihai Bravu (GR) 8-0; CS Blejoi (PH) – Flacăra Moreni (DB) 0-2; Precizia Săcele (BV) – AFC Hărman (BV) 2-1; Ajax Botoroaga (TR) – Sporting Roşiori (TR) 5-3; Minerul Costeşti (VL) – Unirea Bascov (AG) 2-1; CSM Slatina (OT) – Vediţa Coloneşti (OT) 1-3; CS Cârcea (DJ) – CS Strehaia (MH) 2-0; Unirea Cruşeţ (GJ) – Inter Petrila (HD) 0-5; LPS Cetate Deva (HD) – CS Hunedoara (HD) 0-9; Voinţa Lupac (CS) – CSM Lugoj (TM) 6-3; Millenium Giarmata (TM) – CSC Ghiroda şi Giarmata Vii (TM) 1-2; Avântul Periam (TM) – Progresul Pecica (AR) 1-2; Voinţa Stremţ (AB) – AFC Unirea 1924 Alba Iulia (AB) 0-5; CS Ocna Mureş (AB) – Industria Galda (AB) 0-2; CSC Sânmartin (BH) – Unirea Tăşnad (SM) 8-2; Olimpia MCMXXI Satu Mare (SM) – SCM Zalău (SJ) 2-3; CS Floreşti (CJ) – CS Iernut (MS) 4-2; Unirea Ungheni (MS) – MSE Târgu Mureş (MS) 12-2; ACS Dumitra (BN) – ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistriţa (BN) 0-3 (neprezentare Dumitra); Progresul Şomcuta Mare (MM) – Unirea Dej (CJ) 2-6.

Rezultatele meciurilor Mostiştea Ulmu (CL) – CSM Olteniţa (CL), Vulturii Pasărea (IF) – Viitorul Domneşti (IF), Recolta Gura Şuţii (DB) – Real Bradu (AG), Măgura Cisnădie (SB) – FC Avrig (SB) nu ne-au parvenit până la închiderea ediţiei.