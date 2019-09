Training pentru tinerii care vor să se angajeze

Tinerii cu vârste cuprinse între 14 şi 35 de ani, cu domiciliul în judeţul Maramureş, se pot înscrie până în 15 septembrie (duminică, ora 12) pentru a participa la trainingul Atelierul.biz – Job Ready, organizat de Asociația Reinvent cu sprijin financiar din partea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Maramureș.

Trainingul va avea loc între 16 şi 18 septembrie, zilnic între orele 16 şi 19. În cele trei zile, participanţii vor vorbi despre: aptitudini și competențe (cum se pot identifica, cum se pot dezvolta etc.); CV și scrisoare de in­ten­ție (ce sunt, cum se scriu etc.); interviul pentru job (cum poate să decurgă, cum se pot pregăti etc.); piața muncii și instituții cărora te poți adresa când vrei să te angajezi. Înscrierile se fac online, aici https:// forms. gle/FS4DULiDtA7UkkgP9.