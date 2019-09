Jandamii vor post montan în Ţara Lăpuşului

În Ţara Lăpuşului există o anumită „vulnerabilitate” în privinţa siguranţei turiştilor care aleg drumeţiile în această zonă. Reprezentanţii jandarmilor spun că aici lipseşte postul montan de jandarmi, deşi ar fi necesar pentru binele iubitorilor de excursii. În prezent, se fac demersuri pentru a fi înfiinţată şi aici o astfel de structură. Până atunci, jandarmii încearcă să îi instruiască pe cetăţeni şi se pregătesc pentru posibile intervenţii în acest spaţiu. În acest sens, în Munţii Ţibleşului a fost derulat un exerciţiu de salvare împreună cu reprezentanţii mai multor instituţii abilitate, din Maramureş, dar şi din judeţele învecinate.

Lt. col. Mihai Dan Haiduc, prim-adjunct în cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Maramureş, a precizat în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural de miercuri, 25 septembrie, că la nivelul judeţului Maramureş există 4 posturi de jandarmi montane la Şuior, Cavnic, Valea Vaserului şi Borşa. Deşi există o resursă umană redusă în cadrul acestor posturi, cetăţenii nu au de ce să îşi facă griji atunci când fac drumeţii, cu condiţia ca şi ei să îşi ia măsuri de protecţie. Totuşi, dificultăţi de intervenţie ar putea apărea în Ţara Lăpuşului.

„Noi avem 28 de funcţii ce acoperă o suprafaţă ce depăşeşte jumătate din judeţ în condiţiile în care turismul e o componentă importantă la noi. Gradul de siguranţă e ridicat pentru că noi compensăm aceste efective reduse cu alte elemente: cunoaşterea foarte bună a zonelor, aplicarea unor procedee, mijloace noi. De exemplu, recent, am folosit un elicopter la o intervenţie. E un alt nivel când cauţi o persoană în acest mod, decât ca şi cum ai căuta o persoană cu 4 jandarmi pe văi. Avem însă o vulnerabilitate: Ţara Lăpuşului. Există mulţi turişti în zonă. Acea zonă nu e asigurată cu un post de jandarmi montan. Noi facem demersuri necesare pentru înfiinţarea unui post de jandarmi montan în zonă”, a preciza lt. col. Mihai Haiduc.

Pe de altă parte, jandarmii atenţionează că e importantă comunicarea cu comunitatea. Esenţiale rămân şi acţiunile cu caracter preventiv. Mihai Haiduc a mai arătat că la nivelul zonei montane au existat unele probleme cu urşii, însă muşcături de vipere nu au fost semnalate în acest an, din fericire pentru că sunt deficienţe în asigurarea serului antiviperin. „Am avut probleme pe partea cu urşi. Nu am avut probleme pe partea cu vipere, dar e foarte important să ştii să te protejezi în momentul în care mergi pe un traseu montan. Aici ridic o altă problemă care e arhicunoscută. Există probleme în asigurarea unor seruri antiviperine. Dacă am avea muşcături de viperă am avea greutăţi în a deplasa persoanele pentru a le acorda primul ajutor. Şi atunci protecţia e foarte importantă”, a mai arătat prim-adjunctul din cadrul IJJ Maramureş.

Oficialii IJJ au mai declarat că în în perioada ianuarie – septembrie 2019 în domeniul montan s-au executat 1.228 misiuni, fiind angrenaţi în misiuni 2.978 jandarmi. Pe perioada analizată, jandarmii montani au participat alături de celelalte structuri judeţene la 24 acţiuni de salvare ocazie cu care au fost salvate 26 de persoane care au suferit accidente ori s-au aflat în dificultate în zonele montane. Nu au existat pierderi de vieţi omeneşti şi nici răniri grave. Cele mai semnificative intervenţii au fost cele din iunie, pentru căutarea a trei persoane, cetățeni străini, rătăcite pe munte, în zona Pietrosul Rodnei. Persoanele au fost găsite în zona Izvorul Dragoş, cu sprijinul a 4 subofițeri din cadrul Postului de Jandarmi Montan Borșa. De asemenea, în 10 august a fost acordat primul ajutor unor turiști accidentați din cauza deraierii trenului turistic ,,Mocănița” în zona Valea Rea – Valea Vaserului. Au fost implicate aproximativ 250 persoane, din care 12 adulți si 3 minori au fost transportați la Spitalul Vișeu de Sus, pentru îngrijiri medicale. La acțiune au participat 4 subofițeri din cadrul Postului de Jandarmi Montan Valea Maserului. O altă intervenţie semnificativă a fost cea din 21 august pentru căutarea a două persoane de cetăţenie poloneză, rătăcite pe munte, în zona Puzdrele –Negoiescu. Persoanele au fost găsite în zona Izvorul Negoiescu, cu aportul subo­fi­țe­rilor din cadrul Postului de Jandarmi Montan Borșa.