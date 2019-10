Eşec clar în faţa campioanei

Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – AS Independenţa Baia Mare 6-1 (3-1)

AS Independenţa Baia Mare a pierdut clar confruntarea împotriva campioanei Universitatea Olimpia Cluj-Napoca, scor 6-1 (3-1), meci consumat duminică dimineaţa în deplasare şi ce a contat pentru etapa 5 a Ligii 1 la fotbal feminin. Duelul a fost la discreţia gazdelor, care au marcat câte trei goluri pe repriză, reuşita formaţiei noastre venind la scorul de 2-0, marcatoare Cotoş. În urma acestui rezultat, „domniţele râului” rămân cu 3 puncte, situaţie în care se mai află alte cinci adversare. • AS Independenţa Baia Mare: Iuhos – Oneţ, Daneliuc, D. Pop, Ţiţu, Dragoş, Buftea, Cotoş, Găvruş, Indrei, Predoi. Antrenor: Liviu Ivasuc.

Rezultatele etapei 5: Fortuna Becicherecu Mic – Luceafărul Filiaşi 10-0; Heniu Prundu Bârgăului – AFC Fair-Play Bucureşti 8-1; Piros Security Arad – Universitatea Galaţi 0-8; Selena Constanţa – CSŞ Târgovişte 2-3; Vasas Femina Odorhei – Universitatea Alexandria 7-0; Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – AS Independenţa Baia Mare 6-1.

Etapa viitoare (duminică, 20 octombrie): Universitatea Galaţi – AS Independenţa Baia Mare; Universitatea Alexandria – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca; Luceafărul Filiaşi – Selena Constanţa; AFC Fair-Play Bucureşti – Fortuna Becicherecu Mic; Piros Security Arad – Heniu Prundu Bârgăului; CSŞ Târgovişte – Vasas Femina Odorhei.

