În zona Sighet – Rahău • Inițiative comune pentru dezvoltarea Sănătății

Spitalul Municipal Sighetu Marmației a semnat, în septembrie, două contracte de finanțare nerambursabilă. Fondurile provin de la UE, în cadrul unui program transfrontalier. Valoarea celor două contracte însumează un buget de aproape două milioane euro din care suma de 1.094.756 euro revine Spitalului Municipal Sighet, iar diferența revine spitalelor partenere din Ucraina.

Aproape 950.000 de euro se vor utiliza pentru achiziția de aparatură medicală în secțiile obstetrică-ginecologie, neonatalogie, ORL, oftalmologie, CPU, ATI, ortopedie, chirurgie și radiologie (un număr de 95 aparate). De asemenea, în cadrul proiectelor se vor desfășura sesiuni de pregătire și o campanie de conștientizare a populației la care vor participa 124 de cadre medico-sanitare, precum și 200 de tinere mame și viitoare mame. Toate acestea au fost prezentate în cadrul conferinței de deschidere a proiectului „Inițiative comune pentru dezvoltarea sănătății și sustenabilitate în zona Sighetu Marmației-Rakhiv”, proiect implementat de Spitalul din Sighet în parteneriat cu Spitalul Raional Rakhiv (Rahău). Echipamentele medicale achiziționate prin proiect vor conduce la îmbunătățirea capacității de diagnostic și intervenție medicală în Maramureș și regiunea vecină, Transcarpatia.

Mai multe proiecte la Spitalul din Sighet, în perioada următoare

Ec. Daniel Radu Dunca, managerul Spitalului Municipal Sighet a explicat: „Avem musafiri din Ucraina precum și invitați din Sighetu Marmației. Primul proiect a fost implementat și va fi finalizat la 30 septembrie 2020. Pe lângă achizițiile de aparatură medicală (circa 500 mii euro), la Sighet și Rahău vor avea loc mai multe întâlniri cu specialiști de la Spitalul Județean Baia Mare, cel din Sighet și Spitalul Raional Rahău. În celălalt avem un proiect finanțat de UE, de această dată cu Spitalul municipal din Ivano-Frankivsc, vom mai beneficia în următorul an de încă o tranșă de circa 500 mii euro, tot pentru achiziție de aparatură medicală. O aparatură mai performantă duce la un diagnostic mai exact, iar adevărații beneficiari ai acestor investiții care se fac la spitalul nostru sunt pacienții, cei peste 100.000 de locuitori arondați spitalului. Mai avem un proiect în valoare de 280.000 euro, pe care-l vom semna săptămâna viitoare. Valoarea nerambursabilă este 895.000 euro. Chiar dacă valoarea nu e prea mare, orice sume nerambursabile sunt binevenite. Este o sărbătoare, o reușită a unei echipe care a reușit să elaboreze împreună un proiect câștigător finanțat pe Programul 2014-2020 de cooperare transfrontalieră România, Ungaria, Slovacia, Ucraina. La Rahău am găsit parteneri care ne împăr­tășesc valorile. Am gândit un proiect cu abordare integrată a problematicii sănătății reproductive, Proiectul include și 3 stagii de pregătire, la care vor participa 60 de angajați din cele două spitale, dar și viitorii părinți. Spitalul Municipal Sighetu Marmației dorește să joace un rol important în comunitatea sa. Timp de două zile, vom organiza în paralel la Sighet și Rahău Școala părinților în weekend (Weekend School Parent), pentru a oferi informații, experiențe utile legate de sănătatea reproductivă, nutriție, genetică, naștere și îngrijirea sugarilor”.

„La noi, în Ucraina, suntem în plină reformă a sistemului sanitar, iar un asemenea proiect cu finanțare UE este binevenit. Spitalul are 285 de paturi și suntem la dispoziția a peste o sută de mii locuitori. Este primul proiect de acest gen pe care îl implementăm și este o experiență foarte bună pentru noi pentru că avem parteneri în România, dar și pentru ajutorul financiar care ni se dă”, a spus Symulyc Volodymyr, directorul de la Rakhiv.

Primarul Sighetului, Horia Vasile Scubli a spus: „Avem, de fapt, trei proiecte importante în derulare pe teme medicale cu localități din Ucraina: Ujgorod, Ivano-Frankivsc și Rahău. Mai sunt încă patru proiecte în procedură de evaluare în alte domenii. Felicit Conducerea spitalului sighetean, echipa de proiect, pe dna consultant Monica Dinu – asistent manager din București. La toate proiectele Primăria Sighet este titular. Sper ca aceste noi finanțări să ridice extrem de mult nivelul calității îngrijirilor medicale”.