In memoriam Augustin Cozmuța la 75 de ani de la nașterea sa

În 14 noiembrie, scriitorul, criticul literar și ziaristul Augustin Cozmuța ar fi adunat în mănunchiul vieții 75 de toamne.

Numai că Dumnezeu a hotărât altfel. Familia, colaboratorii, colegii și cei care l-au apreciat nu l-au uitat pe Augustin Cozmuța. Cei mai apropiați s-au adunat în 14 noiembrie la Biblioteca “Augustin Cozmuța” din Cernești, pentru a-i aduce un omagiu omului de cultură. S-au depănat amintiri, s-a vorbit despre noul volum dedicat lui Augustin Cozmuța, s-au admirat fotografii ce vorbesc prin imagini despre viața scriitorului maramureșean.

„Amintirea lui rămâne veșnic în mijlocul nostru”

„Luna noiembrie ne adună pentru al treilea an ca să aducem un omagiu scriitorului Augustin Cozmuța. Desigur am fi fost fericiți dacă la cea de-a 75-a aniversare ar fi fost alături de noi. Dar așa cum spunea Marin Preda, timpul nu a avut răbdare cu acest scriitor energic care a lăsat în urma sa amintirea unui om de o corectitudine, onestitate și modestie de excepție”, a afirmat în debutul evenimentului, bibliotecara Ana Cozmuța.

La eveniment a fost prezent și primarul comunei natale a lui Augustin Cozmuța, Vasile Giurgiu. “Amintirea lui rămâne veșnic în mijlocul nostru. Drept exemplu, această bibliotecă îi poartă numele. A fost un om deosebit, l-am cunoscut personal. A fost un mentor pentru mulți scriitori”, a spus primarul din Cernești.

De asemenea, consilierul Nelu Șovre, fostul primar, și-a amintit despre prima întâlnire cu Augustin Cozmuța. “După ce am câștigat alegerile a venit la mine și a zis: Am venit să îmi cunosc primarul. Am avut un dialog plăcut. Mi-a spus: oricând vei avea probleme să apelezi la mine și te voi sprijini. Și într-adevăr așa a fost. Un om deosebit, comuna se mândrește cu astfel de oameni”, a punctat consilierul local.

„O personalitate a unui spațiu întreg”

La rândul său, poetul Nicolae Scheianu a arătat că îl cunoștea pe Augustin Cozmuța din timpul studenției sale. “Suntem aici pentru că aici s-a născut Augustin Cozmuța. El a fost o personalitate nu numai a satului, ci a unui spațiu întreg, inclusiv la nivel național. A creat în jurul lui așteptări, emulație, mândrie pentru că toate localitățile care au dat naștere unor personalități au ceva aparte, ies din anonimat. A fost printre întemeietorii vieții culturale din zonă”, a adăugat Nicolae Scheianu.

În cadrul evenimentului, a fost lansat și volumul „Călătorie spre Constelația Scorpionului”, despre care a vorbit chiar soția omului de cultură. “Volumul acesta care a văzut lumina tiparului în acest an a fost posibil să fie realizat din portretele care i-au fost făcute în scris de prieteni, cunoștințe, colaboratori cu care el s-a întâlnit pe parcursul vieții. Coperta a fost ideea Ioanei Cozmuța, fiica noastră. Volumul încearcă să se oprească nu numai la aceste portrete, ci să îi reconstituie momente importante din viață. Un alt capitol reprezintă gânduri exprimate la plecarea lui din această viață. Un altul adună cronicile scrise despre cărțile lui, iar ultimul este constituit din interviurile pe care le-a acordat de-a lungul vieții”, a spus soția scriitorului, Elena Cozmuța.