Asociaţia Elevilor din Maramureş recrutează

Elevii care doresc să se implice în mişcarea de reprezentare a elevilor, vor să urmeze o carieră în drept ori ţintesc să ia parte la unele dintre cele mai dinamice proiecte educaţionale se pot alătura echipei Asociaţiei Elevilor din Maramureş (AEM), o organizaţie care are ca scop reprezentarea intereselor comune ale elevilor din judeţul nostru, condusă de Denis Lazăr, elev al Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare.

Recrutările pentru AEM sunt deschise, practic, pe durata întregului an. Cine doreşte să intre în această asociaţie trebuie doar să compleze formularul de înscriere pe www.opportunitool.ro, urmând să ia parte la un interviu. „În principiu, în trecut, au fost perioade fixe de recrutări, dar eu nu sunt adeptul unui astfel de principiu. Cred că oricine este dispus să înveţe poate veni la noi oricând în asociaţie. Fiecare membru care intră în AEM va trebui să treacă, mai apoi, prin traininguri pe diferite tematici, financiar, legislativ, totul pentru a înţelege cum funcţionează sistemul de educaţie la noi. Cred că e important ca elevii să înţeleagă care sunt sursele de finanţare ale şcolii. Mai mult, luăm la disecat Legea Educaţiei, pentru că sunt multe chestiuni pe care un elev nu le cunoaşte”, a explicat Denis Lazăr, preşedintele AEM, adăugând faptul că, totodată, încearcă să conecteze activitatea de recrutare de derularea proiectelor asociaţiei. Astfel, în prezent, AEM implementează, în liceele din zonele istorice ale judeţului „Caravana liceenilor”, un proiect ingenios care atrage constant elevii. „Urmărim să răspândim asociaţia în tot judeţul şi să deschidem puncte. Prin proiectul «Caravana liceenilor», am deschis un astfel de punct la Şomcuta Mare şi, pe parcurs, vom înfiinţa în toate liceele din judeţ”, a mai punctat Denis Lazăr. În paralel, elevii din Baia Mare pot profita de o sesiune specială de recrutare ce are loc în această perioadă (până la sfârşitul lunii noiembrie). Cei interesaţi pot lua legătura cu reprezentanţii AEM atunci când aceştia au programate vizite în liceele lor ori pot completa un formular digital, postat şi pe pagina de Facebook a asociaţiei. „Activitatea pe care o derulăm în cadrul AEM este una care te dezvoltă personal, te dezinhibează. Asociaţia este un mediu confortabil în care elevii îşi pot prezenta ideile”, a conchis Denis Lazăr.