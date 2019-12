Dezamăgire în ultima etapă a turului

AS Independenţa Baia Mare – Piros Security Arad 2-5 (1-2)

AS Independenţa Baia Mare a pierdut ultimul meci din 2019, „domniţele râului” fiind învinse pe teren propriu de Piros Security Arad, 2-5 (1-2). O înfrângere pusă şi pe seama manierii de arbitraj, gazdele acuzând prestaţia brigăzii, care a dat o mână de ajutor oaspetelor pentru a pleca cu toate punctele din nordul ţării.

Primul gol al întîlnirii dintre băimărence şi arădence se consumă în minutul 20, Andreea Bălaş marcând contrar cursului jocului, Independenţa având iniţiativa până în acest minut. După ce în minutul 27 formaţiei antrenate de Liviu Ivasuc i se refuză un 11 m clar, Piros Security îşi va dubla avantajul în minutul 40, prin atacantul Carla Sîrbovan. Numai peste un minut AS Independenţa va reduce din handicap, autoare Marinela Cotoş, aceasta fiind imitată la cinci minute de la reluare de Daiana Oneţ, care a adus egalarea. Piros Security îşi va aconta cele trei puncte în ultimele 30 de minute, când va marca de trei ori, Carla Sîrbovan în minutele 60 şi 85, respectiv Melisa Olariu (75) aflându-se la originea reuşitelor. De menţionat că în intervalul acesta brigada de arbitri nu a semnalizat offside la golul de 2-4, şi a iertat o jucătoare oaspete de eliminare, care a lovit fără balon o jucătoare din tabăra noastră. AS Independenţa Baia Mare încheie turul de campionat pe locul 8, cu o zestre de 10 puncte. • AS Independenţa Baia Mare: Lorena Iuhos – Paula Gavriș, Camelia Daneliuc, Diana Pop, Gabriela Țițu, Raluca Dragoș, Dariana Indrei, Daniela Buftea, Marinela Cotoș, Denisa Predoi – căpitan, Daiana Oneț. Rezerve: Diana Butuza, Brândușca Boldijar, Andreea Indrecan. Antrenor: Liviu Ivasuc.

Rezultatele etapei 11, ultima a turului: Selena SN Constanţa – Universitatea Galaţi 1-2; Vasas Femina Odorhei – Fortuna Becicherecu Mic 1-1; Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – Heniu Prundu Bârgăului 3-0; CSŞ Târgovişte – Luceafărul Filiaşi 4-3; AS Independenţa Baia Mare – Piros Security Arad 2-5; Universitatea Alexandria – AFC Fair-Play Bucureşti 5-0.