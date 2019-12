Studenții, invitați la Festivalul ideilor de la Sighet

Consiliul Tineretului din România anunță faptul că Freedom House România desfășoară în această perioadă un proiect prin care marchează, prin diferite evenimente, împlinirea a 30 de ani de la căderea comunismului. În acest sens, în iulie 2020, organizatorii oferă 150 de burse unSettled pentru studenții interesați să participe la cele șapte zile ale Festivalului de idei ce va avea loc la Sighetu Marmației.

Bursele acoperă toate cheltuielile de participare (cazare, masă, transport, materiale, coffee breaks etc.). Freedom House România dorește prin acest burse crearea unui mediu în care tinerii pasionați de domeniile lor de studiu să se angajeze într-un schimb de idei dincolo de ariile imediate de expertiză. Într-un program extrem de complex, desfășurat pe parcursul a șapte zile, studenții vor avea ocazia să interacționeze cu artiști, personalități din mediul cultural, istorici și cercetători. „Programul include o serie de ateliere artistice, dezbateri, proiecții de film, seri de socializare, vizite de studiu și sesiuni de tip bibliotecă vie cu oameni care au experimentat provocările comunismului. Bursele unSettled fac parte din proiectul „Learning from the Past to Build the Future”. Proiectul este derulat în perioada octombrie 2019 – iulie 2020 de către Freedom House România în parteneriat cu organizațiile civice Fundația Academia Civică, Geeks for Democracy, Apulum, Funky Citizens, iTeach.ro și susținut de Radio Europe Liberă și rețeaua de presă locală PressHub”, anunță Freedom House România. Așadar, studenții din Maramureș se pot înscrie pentru Festivalul de idei ce va avea loc anul viitor la Sighetu Marmației până în data de 15 decembrie prin completarea unui formular: https://unsettled.freedomhouse.ro/. Mai multe detalii despre bursă se găsesc pe pagina de Facebook sau pe site-ul Freedom House România.