În Baia Sprie – Obiceiuri de Crăciun

Într-o atmosferă frumoasă, chiar dacă lipseşte zăpada, în orașul Baia Sprie, s-a desfășurat evenimentul „Obicei de Crăciun”, serbarea premergătoare Crăciunului, cu obiceiuri populare pe care administrația locală încearcă să le păstreze şi să le transmită urmașilor.

Pe scena sărbătorii au venit colindători de la Şcoala Gimnazială Baia Sprie, împreună cu prof. Nora Blaga, Şcoala „Ioan Slavici” din Tăuții de Sus, Corul Şcolii Gimnaziale Baia Sprie, elevii Liceului Tehnic de Transporturi Auto – grupul muzical „Alternativ”, Vocile Fisculașului, corul Românașul din Coaș, Corala Cant Art din Tăuții de Sus – sub conducerea dirijoarei Florentina Cerneștean, corul Florile Castanilor, corul bisericii din Unguraș și corul Bisericii din Satu Nou de Sus.

Și cu această ocazie, primarul Sebastian Alin Bîrda și viceprimarul Tiberiu Barkoczi au rostit urări de Crăciun fericit și An Nou mai bun și mai bogat penrtru toți locuitorii orașului și ai împrejurimilor aparținătoare. Participanții la eveniment au servit un vin sau ceai, un pahar de horincă și o farfurie de fasole la căldare, pusă la dispoziție de instituția de sub poalele Gutinului.