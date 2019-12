Turnee la Odorheiu Secuiesc pentru AS Independența

Grupele de vârstă Under 13 și Under 11 de la AS Independența Baia Mare participă, în perioada 18-20 decembrie, la ultimele două turnee oficiale din acest an. Cele două turnee se vor disputa la Odorheiu Secuiesc în cadrul proiectului „Fotbal și Feminitate”.

La Under 13, AS Independența va face parte din Grupa B, unde le va întâlni pe Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, CSM Târgu Mureș, Colțea Brașov și CSM Pașcani. 20 de echipe vor participa la această categorie de vârstă.

În competiția Under 11 sunt implicate 10 cluburi, AS Independența Baia Mare urmând să evolueze tot în Grupa B. Csikszereda Miercurea Ciuc, Dream Team București, Universitatea Alexandria și AFC Fair-Play București sunt adversarele grupării băimărene.

„Fotbal și Feminitate” este un proiect al Federației Române de Fotbal, susținut de UEFA, care are drept scop dezvoltarea și promovarea fotbalului feminin.