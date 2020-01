În Târgu Lăpuş s-a deschis Muzeul-ceainărie „Old City – Oraşul vechi”

Recent, am admirat o casă veche cu anexele sale, readuse la viaţă de către Muzeul-ceainărie „Old City – Oraşul vechi” care s-a deschis într-o clădire istorică a oraşului dintre munţi, emblematică, înălţată vizavi de Biserica reformată cu mulţi ani în urmă.

În această clădire a funcţionat în anul 1918 Consiliul Naţional Român Lăpuş, care la 5 decembrie a anunţat în Adunarea Populară, Unirea Transilvaniei cu România. Adunarea a fost atacată de un detaşament al armatei ungare, care au lăsat în urma lor 65 de morţi şi 140 de răniţi. Evenimentele au trecut, dar au rămas amintirile săpate adânc în inimile urmaşilor. Scopul esenţial pentru care s-a construit clădirea a fost acela de a servi drept Şcoală confesională pentru elevii din Ţara Lăpuşului şi nu doar de aici. Apoi a devenit şcoală generală, iar acum “Muzeul-ceainărie „Old City – Oraşul vechi”. Ce cuprinde muzeul? La intrare, în primul spaţiu rezervat muzeului etnografic, în partea stângă pot fi admirate numeroase piese foarte vechi, precum lămpaşe, lămpi de mină cu carbid, aparate foto vechi, toate cu rost şi gust aşezate într-un dulap din lemn de nuc. Apoi, într-o ramă se află o colecţie de numismatică, o etajeră cu cărţi din literatura română şi universală veche. Vedeta acestei încăperi este o Mobră cu o capacitate cilindrică de 50 centrimetri cubi pe care o foloseau ofiţerii în deplasările lor rapide în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Partea dreaptă a acestei săli este ocupată în întregime cu o expoziţie de pictură dedicată Centenarului Marii Uniri a României. Al doilea spaţiu se deschide printr-o uşă uriaşă din lemn, pe marginile căreia au fost prinse 9 blide din lut ars, foarte frumoase şi vechi de peste 150 de ani, o vioară şi o traistă. Dintre blide atrage atenţia una pe care este scris textul în limba maghiară “Eljenek a marmorosi leanyok” (“Trăiască fetele din Maramureş”). Patron al acestui muzeu de este dl Ovidiu Hereş, Titi cum îi spun prietenii şi cunoscuţii. Domnia sa are trei pasiuni: prima este cea de colecţionar de piese muzeistice de mare valoare etnografică din Ţara Lăpuşului şi care acum constituie Muzeul „Old City Oraşul Vechi”. A doua pasiune a sa este pescuitul pe care-l practică cu ardoare. A treia pasiune a lui Titi ne-a fost dezvăluită chiar de el: “Este aceea de a recondiţiona, repara şi a pune în mişcare maşini vechi care multă vreme au fost «trase pe dreapta». Mi-am cumpărat un autoturism în 2018, o «Dacia Sport», an de fabricaţie 1986 şi am făcut lucrări de reparaţii la întregul corp al maşinii, i-am dat şi o culoare nouă, roşie. În toată România mai există doar 36 de «Dacii Sport». Cea pe care o am eu s-a fabricat la comanda Elenei Ceauşescu, când s-au fabricat în ţara noastră 3.000 de exemplare, apoi producerea acestor autoturisme s-a oprit”. În al treilea spaţiu, cel mai larg, de la intrare în partea stângă, te întâmpină un război de ţesut („teară”) cu toate componentele lui: brîgle, stativi, prinsoare spată, iţe, verjele şi o sucală. Pe tavanul din bîrne se află 6 lămpi cu petrol pentru iluminat, pereţii sunt plini de blide din lut ars cu şterguri înflorate pe ele. Domină apoi 5 ţoluri din lână ţesute în războiul de ţesut, pe pereţi, impresionează prin vechime şi prin modul cum au fost păstrate de-a lungul anilor: icoanele pe sticlă, curelele din piele pentru costumele de bărbaţi şi zece obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte (opinci). Vedete ale muzeului sînt considerate: o masă din lemn de peste 120 de ani, o maşină de cusut „Singer” cu piese din platină şi un lacăt pentru o uşă de biserică, o ladă de zestre de peste 200 de an etc. Muzeul lăpuşean valorifică cele mai importante elemente ale civilizaţiei rurale.