„Ador ceea ce fac, îmi place să cânt și să studiez la pian” (Teodora Dănțăușa)

Teodora Luca, cunoscută în lumea muzicii ca și Teodora Dănțăușa, are doar opt ani, însă este o prezență constantă la competițiile muzicale din întreaga țară de unde s-a întors, de fiecare dată, cu numeroase trofee și premii. Elevă a Colegiului de Arte din Baia Mare, Teo studiază pianul, iar în timpul liber își completează noțiunile muzicale de canto popular la Ansamblul Transilvania. Totodată, își concentrează atenția și pe muzica ușoară, pe dicție și tehnică muzicală, precum și pe dansuri populare, fiind membră a Ansamblului „Hori și joc” a Palatului Copiilor.

• premii și recitaluri în 2019

Reporter: Dragă Teo, anul 2019 a fost unul excelent pentru tine: ai participat la numeroase concursuri de muzică din țară de la care te-ai întors cu nenumărate premii. Ne faci, te rog, o prezentare a itinerariului tău muzical de anul trecut și, bineînțeles, o listă a premiilor obținute?

Teodora DĂNȚĂUȘA: Așa este, anul 2019 a fost unul plin de festivaluri și spectacole pentru mine. Am început la București de unde am adus Trofeul Junior al festivalului național “Fii star în țara ta”, precum și invitația adresată părinților mei să organizeze, în Maramureș, o etapă a acestui minunat festival. Am continuat cu festivalul “The Sound of Music” Oradea, de unde m-am întors cu premiul de excelență la secțiunea muzică tradițională și cu premiul I la secțiunea divertisment.

La Festivalul “Fii star în țara ta” Maramureș nu am participat decât la secțiunea dansuri unde am obținut Trofeul Junior cu colegii mei de la Ansamblul “Hori și joc” al Palatului Copiilor Baia Mare, coordonat de prof. coregraf Maria Seraz. La festivalul „Firicel de cântec românesc” de la Focșani am fost recompensată cu premiul special al juriului, dar și cu locul I la secțiunea muzică popular. La Iași, la festivalul internațional Catalina, ediția 25, unde au fost peste 400 de concurenți, am luat locul I cu Ansamblul “Hori și joc”, dar și ca solistă vocală am primit premiul II. La festivalul “Armonii românești”, la Săliște, în Maramureș, am luat trei trofee la trei secțiuni și un premiu I și un loc II la alte două secțiuni. La festivalul “Icoana, suflet de copil” de la Sebeș, am luat locul I atât ca solistă vocală, dar și cu Ansamblul “Hori și joc”. Am participat în calitate de invitată, în recital, la edițiile “Fii star în țara ta” de la Vulcan, Mihai Viteazu și Arad, la festivalul “Ursul din Carpați” de la Lupeni. La fel, am fost invitată în două zile, atât cu muzică ușoară, cât și populară, la “Toamna Someșană”, zilele Ulmeniului. Am cântat în recital, am și dansat împreună cu Ansamblul “Hori si joc” la Zilele Orașului Seini. Am fost invitată în două spectacole la Cluj și am participat la numeroase alte spectacole cu Ansamblul “Hori și Joc”.

• zilnic, repetă la pian și are program de studiu cu profesori individuali

R.: În cadrul acestor competiții, nu doar vocea ta impresionează, ci și vestimentația, în special costumele tradiționale. Care e povestea acestora?

T.D.: Costumele mele populare sunt adaptate muzicii din zona pe care o cânt. Am primit de la o mătușă de la Rodna (județul Bistrița-Năsăud) un costum din zona lor, iar prof. Marcel Seraz mi-a și făcut câteva piese de Bistrița. Costumul de Maramureș îl port cu mândrie peste tot unde evoluez, este identic cu al colegelor din Ansamblul “Hori și Joc”, dar și cu alte zadii dacă cânt piese de pe zona Borșa. Mai am și costum de Lăpuș, dar și de Chioar. Am primit costume și de la cei care mă îndrăgesc, le amintesc aici pe Rafila Bărbos și Nyco Vlășan, care mi-au dăruit costume populare vechi pe care le port cu mult drag.

R.: Cum reușești să îmbini școala cu tot ceea ce ține de cariera muzicală?

T.D.: Sunt elevă în clasa a II-a B la Colegiul de Arte Baia Mare și ador ceea ce fac, îmi place să cânt și să studiez la pian.

R.: Care e programul tău zilnic?

T.D.: Zilnic, după școală, vin acasă, îmi fac temele și repet la pian, după care în fiecare zi am program de studiu cu profesorii mei individuali: folclor – Marcel Seraz, muzică ușoară și de estradă – Doina Bentu, dicție și tehnică muzicală cu actrița Sanda Savolszky și dansurile populare – prof. Maria Seraz.

• invitată la Next Star

R.: Care e secretul succesului tău?

T.D.: Eu cred că pasiunea cu care mă pregătesc, iubirea pe care o am pentru muzică și dans, dar și profesorii mei grozavi cu care mă pregătesc mă ajută să apar de fiecare dată pregătită în fața publicului.

R.: Luna viitoare, vei avea un spectacol la Casa Armatei, alături de prietenii tăi, din întreaga țară. Ne poți oferi câteva detalii despre eveniment?

T.D.: M-au întrebat părinții ce cadou aș vrea de ziua mea, care este în februarie, și am spus că aș vrea să-i am pe prietenii mei alături, pe o scenă. Așa a apărut spectacolul “Teodora Dănțăușa și prietenii”. Alături de mine, vor fi colegii mei de clasă, două grupe de dans popular cu care merg în spectacole și concursuri de la Ansamblul “Hori și joc”, dar și prieteni din București, Vulcan, Arad, colegi de scenă din Baia Mare.

R.: Care e agenda ta pentru 2020?

T.D.: Sâmbătă au început preselecțiile Next Star 2020 unde am fost invitată să particip, apoi va urma primul festival, luna asta, la București, în calitate de invitat în recital, după care voi avea spectacolul “Teodora Dănțăușa și prietenii” în februarie. Tot în februarie, voi participa la o emisiune la Favorit TV, invitată de Crina Prata, dar și la Popular TV. Apoi, în martie, voi fi prezentă la o emisiune live la Hora TV, iar pe final de martie voi reprezenta Palatul Copiilor Baia Mare la un Festival Internațional la St. Petersburg în Rusia. Mai am deja trei spectacole programate în Cluj-Napoca, la Casinou, la Focșani, Iași, Oradea, Vulcan, Arad. Până atunci, vă aștept cu drag la spectacolul “Teodora Dăn­țăușa și Prietenii”, ce va avea loc la Casa Armatei din Baia Mare, în 15 februarie, de la ora 14,30. Intrarea va fi liberă.