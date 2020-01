Campionatul de Minifotbal Elit Sport • Wembley – al doilea eșec, dar rămâne lider

• LIGA I

Rezultatele și marcatorii etapei 15: Young 1967 – North Team 1-5 (Adrian Rusu, respectiv Marcel Hoca – 3, Adrian Borzaș, Florin Pop); Evo Sport – Redex 5-5 (Adrian Vultur, Ionuț Buhai, Ciprian Duruș – 3, respectiv Alin Barbul, Ioan Cosma – 2, Mihai Gherghel – 2); FC Narghila – VLD Trans 2-4 (Remus Trif, Bogdan Lazăr, respectiv Bogdan Piper – 3, Alexandru Ivasuc); Nordic Boys – Rechinii 2-3 (Răzvan Ardeleanu, Liviu Bogdan, respectiv Zsolt Villand, Vlad Asăujan – 2); Cartierul Motorului – AS GCI Baia Sprie 2-5 (Adrian Balha – 2, respectiv Denis Lihet – 2, Gabriel Nemeti – 3); Wembley – Dr. Browns 1-4 (Rafael Tămaș, respectiv Vasile Mariș, Călin Borota, Valentin Belbe, Alin Telcian); Mon Caprice – Pick-Up Pub 6-2 (Lorand Lang – 4, Bogdan Rus, Ioan Tălpășan, respectiv Răzvan Fazecaș, Alexandru Vele).

Etapa viitoare: Redex – FC Narghila; VLD Trans – Nordic Boys; Rechinii 2004 – Wembley; Dr Browns – Cartierul Motorului; AS GCI Baia Sprie – Young 1967; North Team – Mon Caprice; Pick-Up Pub – Evo Sport.

• LIGA II

Rezultatele și marcatorii etapei 15: Chicago Bulls – Zeus 10-2 (Denis Bumbar – 3, Sebastian Hidigan – 3, Mircea Lăpușan – 2, Adrian Vas, Bogdan Pomean, respectiv Gheorghe Pop, Sandor Farago); New Friends – FC Porto 1-7 (Csiszer, respectiv Boiciuc – 4, Zoicaș – 3); Euro Pop Speed – FC Karafee 3-1 (Nicolae Dabija – 2, Alex Bandi, respectiv Raul Negreanu); Red Devils – FC Ciucaș 8-3 (Andrei Mladin – 3, Bogdan Horincar – 2, Denis Filip – 2, Sergiu Ardeli, respectiv David Șerban, Denis Vașvari – 2); E-Parchetar – UACE 8-3 (Denis Tarța – 4, Brașovan, Molnar, Szekely – 2, respectiv Onțiu – 2, Buznea); FCA 2017 – Redex II 4-4 (Mihiș – 4, respectiv Buciu – 3, Barbuloviciu); New Generation – Team Kronstadt 3-2 (Coza – 3, respectiv Bobon – 2); Viitorul Phoenix – Spartanii 10-5 (Onoriu Gaspar – 4, Marco Petran – 3, Zoltan Lakatos, Kovacs Szilagyi – 2, respectiv Sorin Macarie – 2, Sergiu Buciuman – 2, Alex Gavriluți); CS Spa Oaș – Amicii 7-2 (Mihăiță Boie – 2, Tamas Krilla – 2, Tamas Czompa – 3, respectiv Ovidiu Roșu, Gheorghe Bar).

Etapa viitoare: Team Kronstadt – Euro Pop Speed; New Generation – New Friends; FC Ciucaș – Chicago Bulls; Amicii – E-Parchetar; UACE – Red Devils; Spartanii – CS Spa Oaș; Redex 2 – Viitorul Phoenix; FC Karafee – FCA 2017; Zeus – FC Porto.